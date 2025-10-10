Maior venda da história do Bahia é titular por seleção pela 1ª vez

Lucho Rodriguez em campo pela Seleção Uruguaia - Foto: Reprodução | Instagram

Luciano Rodríguez foi titular pela primeira vez na Seleção Uruguaia após deixar o Bahia. Maior venda da história do Tricolor, o atacante iniciou entre os 11 iniciais na vitória por 1 a 0 sobre a República Dominicana nesta sexta-feira, 10, em que o técnico Marcelo Bielsa mandou uma equipe repleta de jovens.

Em campo durante toda a partida, Lucho jogou ao lado do lateral-direito Puma Rodríguez, do Vasco, e Ignacio Laquintana, do Bragantino, como forma da prática habitual adotada pelo treinador para compor o restante do elenco com promessas. Figurinhas carimbadas como Arrascaeta e De la Cruz, do Flamengo, além de Valverde, do Real Madrid, não foram convocados.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O Uruguai esteve em campo com: Fiermarín; Puma Rodrívuez, Mouriño, Marichal e Saracchi; Nicolas Fonseca, Kevin Amaro e Facundo Torres; Manuel Sanabria, Laquintana e Lucho Rodríguez.



Lucho Rodríguez fez sua quarta partida na seleção principal e, enquanto defendia o Bahia, esteve em campo por apenas sete minutos com a 'Celeste'. Vale lembrar que o atacante foi um dos destaques do Mundial Sub-20, em 2023, marcando gol na grande final e decidindo o título para os uruguaios.

O jogador foi vendido ao Neom SC, da Arábia Saudita, em negociação que girou em torno de 20 milhões de euros (R$ 126,6 milhões) em pagamento imediato, e mais 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões) em bônus por produtividade. Desde que deixou o Bahia, Lucho marcou um gol e deu uma assistência em quatro jogos.