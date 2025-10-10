Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

QUE MORAL!

Maior venda da história do Bahia é titular por seleção pela 1ª vez

Atacante esteve em campo durante todo o amistoso entre Uruguai e República Dominicana

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

10/10/2025 - 19:44 h
Lucho Rodriguez em campo pela Seleção Uruguaia
Lucho Rodriguez em campo pela Seleção Uruguaia -

Luciano Rodríguez foi titular pela primeira vez na Seleção Uruguaia após deixar o Bahia. Maior venda da história do Tricolor, o atacante iniciou entre os 11 iniciais na vitória por 1 a 0 sobre a República Dominicana nesta sexta-feira, 10, em que o técnico Marcelo Bielsa mandou uma equipe repleta de jovens.

Em campo durante toda a partida, Lucho jogou ao lado do lateral-direito Puma Rodríguez, do Vasco, e Ignacio Laquintana, do Bragantino, como forma da prática habitual adotada pelo treinador para compor o restante do elenco com promessas. Figurinhas carimbadas como Arrascaeta e De la Cruz, do Flamengo, além de Valverde, do Real Madrid, não foram convocados.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O Uruguai esteve em campo com: Fiermarín; Puma Rodrívuez, Mouriño, Marichal e Saracchi; Nicolas Fonseca, Kevin Amaro e Facundo Torres; Manuel Sanabria, Laquintana e Lucho Rodríguez.

Lucho Rodríguez fez sua quarta partida na seleção principal e, enquanto defendia o Bahia, esteve em campo por apenas sete minutos com a 'Celeste'. Vale lembrar que o atacante foi um dos destaques do Mundial Sub-20, em 2023, marcando gol na grande final e decidindo o título para os uruguaios.

Leia Também:

Escândalo após Bahia x Flamengo: dirigente e atacante viram alvos do STJD
Rogério Ceni pode ter dois retornos para o clássico Ba-Vi
David Duarte volta com confiança e mira triunfo do Bahia no Ba-Vi

O jogador foi vendido ao Neom SC, da Arábia Saudita, em negociação que girou em torno de 20 milhões de euros (R$ 126,6 milhões) em pagamento imediato, e mais 2 milhões de euros (R$ 12,6 milhões) em bônus por produtividade. Desde que deixou o Bahia, Lucho marcou um gol e deu uma assistência em quatro jogos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Lucho Rodriguez luciano rodriguez

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lucho Rodriguez em campo pela Seleção Uruguaia
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Lucho Rodriguez em campo pela Seleção Uruguaia
Play

Estrutura desaba em torneio de beach tennis e deixa seis feridos

Lucho Rodriguez em campo pela Seleção Uruguaia
Play

Bahia x Grêmio marca estreia do novo gramado da Fonte Nova; veja

Lucho Rodriguez em campo pela Seleção Uruguaia
Play

Técnico ex-Vitória bate boca com jornalista em coletiva após clássico

x