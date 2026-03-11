Maior venda do Bahia, Lucho Rodriguez vive crise e seca de gols

Siga o A TARDE no Google

Lucho Rodriguez comemorando gol na final da Copa do Nordeste de 2025 - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Protagonista das maiores transações feitas pelo Esporte Clube Bahia, o ex-atacante do Esquadrão, Lucho Rodríguez, enfrenta uma crise pessoalnos últimos jogos que disputou pelo Neom FC, da Arabia Saudita entre 2025 e 2026.

Desde que chegou ao clube saudita, vendido pelo Bahia, em setembro de 2025, o atacante uruguaio disputou 22 jogos, porém não encontrou o bom futebol que um dia apresentou no Tricolor de Aço.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Lucho soma os números pelo Neom FC:

três gols marcados;

marcados; duas assistências distribuídas;

distribuídas; um cartão vermelho recebido.

Com esses números, Lucho Rodriguez registra a média de 0,14 gols por jogo no Oriente Médio, sendo essa a segunda pior em toda sua carreira. No Bahia, a sua média foi de 0,29 gols por jogo.

Lucho Rodriguez comemorando como jogador do Neom FC | Foto: Divulgação | Neom FC

Maiores transações do Bahia

O atacante Luciano Rodríguez é protagonista das duas maiores movimentações de dinheiro envolvendo o Bahia, tanto como compra, quanto como venda.

Valores de Lucho

Compra: o atacante chegou do Liverpool do Uruguai em 2024 pelo valor de US$ 12 milhões , cerca de R$ 65,3 milhões na época;

, cerca de na época; Venda: em 2025, Lucho foi vendido ao Neom FC, da Arabia Saudita, por € 22 milhões, aproximadamente R$ 139 milhões na época .

Dificuldades na liga saudita

Seu clube, o Neom FC também vem sofrendo durante o campeonato saudita. Atualmente ocupando a oitava posição com um saldo negativo, com 11 derrotas, nove vitórias e cinco empates, tendo disputado 25 partidas.

Distante da Copa do Mundo

Quase certeza na maioria das convocações da Seleção Uruguaia, Lucho viu sua queda de rendimento ser acompanhada por uma ausência cada vez mais frequente nas listas de convocação de Marcelo Bielsa.

Agora, o uruguaio vive um suspense, sem saber se será incluído na lista que disputará a Copa do Mundo e precisando de resultados para aumentar suas chances.