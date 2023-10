Maratona em família: Pai e filha vencem provas diversas do A TARDE Run | A TARDE

Desde que deixou a carreira como cobrador de ônibus, Márcio Barreto, de 45 anos, decidiu se dedicar aos estudos na área de educação física e às corridas de rua, tanto que abriu um grupo de corridas, o MB Esportes, para assessorar e incentivar outros aspirantes a atletas a seguirem o mesmo caminho que o seu.

Com o passar do tempo, Márcio viu sua filha, Karen Santana, de 19 anos, seguir seus passos e ir rumo às áreas educacional e esportiva. Atualmente, ela cursa o 5º semestre de educação física. Feito esse que hoje fez a dupla campeã da primeira edição do A TARDE Run - A Maratona da Bahia, evento esportivo que marca a abertura das comemorações pelos 111 anos de A TARDE.



O evento da manhã deste domingo, 15, foi marcado por histórias de superação, inclusão e determinação familiar. Karen foi a grande campeã dos 5km feminino, e tem como inspiração de vida seu pai, Márcio, que levou a disputa dos 42km. Os dois ainda tiveram a companhia de Luzenice Santana, mãe e esposa, em uma maratona em família.



Márcio conversou com o Portal A TARDE e relembrou um feito histórico com A TARDE, quando foi capa do jornal centenário da Bahia pela primeira vez, numa reportagem que marcou sua primeira vitória em corridas de rua, também concluindo uma prova de 42 km.

"É maravilhoso, a primeira sempre tem aquele gostinho. E eu aos 45 anos, consegui repetir a façanha de ganhar uma maratona novamente, foi muito bom. Ganhei em 2014 quando ainda era maratona Caixa e naquela época o Jornal A TARDE fez uma matéria linda e maravilhosa. Hoje eu sou profissional de Educação Física, tenho assessoria esportiva, mas naquela época ele colocou uma matéria bem interessante, cobrador de ônibus ganha a maratona de Salvador. Hoje ele pode dizer, um profissional de educação física, que saiu de lá, que veio lutando, ganhou a maratona do Jornal A Tarde", disse Márcio, emocionado.

Márcio cruzou a linha de chegada com o tempo de 2h39m e 50s. Ele inicialmente falou da estratégia aplicada na corrida.

"Foi muito bom participar dessa maratona. Um percurso um pouco duro, a gente já sabe, a partir da Orla, na subida com o vento contra, mas foi só alegria. Administrei na ida, na volta forcei mais um pouquinho e fiz um tempo considerado bom pra minha performance", revelou ele, ao relembrar da velha Fonte Nova, onde se aprimorava nos treinos com séries de 400 m na antiga pista de atletismo do estádio.

"Maravilhoso lembrar dos velhos tempos. Quero dizer a vocês que pra vencer uma maratona não se treina dois ou três meses, e sim anos de treinamento. Hoje por exemplo, completo 20 anos de treinamento. Já treinei na antiga Fonte Nova e essa volta me fez lembrar do tempo que eu fazia as séries de tiros de 400 m pra aprimorar a velocidade para entrar nas provas. Foi uma transição maravilhosa, eu sempre quis manter esse sonho de um dia ser campeão de uma maratona e para ser campeão eu precisava abdicar de algo, aí vem a história, não dá para chegar em algum lugar se você não ir abdicando de algumas coisas para chegar nesse lugar, então é como se diz, foco, determinação naquilo que você pretende", comentou.

Esposa de Márcio, Luzenice contou como faz para administrar a família com dois campeões dentro de casa, entre treinos e vida familiar: "Não é fácil, tem que ter muita paciência e apoio total dos alunos, dos amigos”, disse ela, que também disputou a prova.

A sensação da família, entretanto, é a filha de Márcio e campeã dos 5km, Karen. Ela deu dicas de como manter um ritmo maior na disputa de uma prova competitiva e destacou que é necessário ter atenção aos detalhes, como o tempo, por exemplo.

"Sempre com uma saída cadenciada, nunca sair com um ritmo muito forte pra não quebrar no percurso, fazer uma boa prova e sempre estar olhando o pace. Meu tempo na real é 18 minutos. Como tinha uma ladeirinha, fiz 20", explicou ela, ressaltando a imprtância de ter o pai como exemplo de incentivo dentro de casa.

"É muito gratificante tê-lo como inspiração em casa, estar ali me incentivando a acordar cedo para ir treinar. É bom ter uma pessoa assim em casa, que a gente sabe que vai te levar para frente, incentivando à prática de esporte, aos estudos", pontuou ela, que recebeu elogios do pai.

"É uma menina disciplinada com os treinos. A gente dá liberdade, mas também pega no pé com porque esporte não combina com perder noite", finalizou Márcio.

