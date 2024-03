Medina se classifica às quartas de final no circuito mundial de surfe | A TARDE

O brasileiro Gabriel Medina participa da etapa de Peniche, em Portugal, do Circuito Mundial de surfe. Nesta segunda-feira, 11, ele atingiu a nota 9.33, a maior nota do torneio até o momento, e se classificou para às quartas de final. Já Ítalo Ferreira e Yago Dora, pararam nas oitavas.

Na próxima fase, Medina vai enfrentar o italiano Leonardo Fioravanti, atleta que é treinado por Adriano de Souza, o Mineirinho. Medina vai em busca do seu segundo título em Portugal, que foi conquistado em 2017. Entre as mulheres, Luana Silva e Tatiana Weston-Webb não caíram na água nesta segunda-feira (11). Elas estão garantidas nas quartas de final, onde irão encarar a francesa Johanne Defay e a havaiana Bettylou Sakura Johnson, respectivamente.

Participação dos brasileiros

Medina abriu a sua participação no mata-mata tirando o compatriota Miguel Pupo. O recém vencedor do ISA Games surfou 14 ondas na bateria e terminou com o somatório de 16.60 (8.33 + 8.27), contra 10.03 do adversário. Na sequência, o rival da vez foi o australiano Jack Robinson.

Anteriormente, Ítalo Ferreira tinha sido o primeiro brasileiro a se classificar às oitavas do torneio. Com grandes aéreos, o campeão olímpico em Tóquio-2020 conseguiu duas notas excelentes (8.67 e 8.50), finalizou com o somatório de 17.17 e superou o sul-africano Matthew McGillivray.

Veja:

A MAIOR NOTA DO CAMPEONATO!



9.33



GABRIEL MEDINA! pic.twitter.com/rHRiRRXUrj — WSL Brasil 🇧🇷 (@WSLBrasil) March 11, 2024