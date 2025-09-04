Mesmo sem pontuar, ferraristas lotam Milão para ver a dupla da equipe

Charles Leclerc e Lewis Hamilton na Itália - Foto: Reprodução I Instagram

Torcedor de verdade não abandona nunca - e nessa semana foi a vez da Ferrari provar isso. Depois de perder seus dois pilotos na corrida do GP da Holanda, com Hamilton batendo pelo asfalto molhado e Leclerc sendo atingido por Antonelli, da Mercedes, a torcida ferrarista lotou as ruas de Milão para desejar boa sorte à dupla antes do Grand Prix em Monza.

Em um evento de patrocínio, os dois pilotos apareceram para o público no Palácio Real de Milão, dando autógrafos e tirando fotos antes de entrar no Palazzo. As filas na Piazza del Duomo, de onde os pilotos poderiam ser vistos, ficaram firmes desde a manhã até a noite, quando os dois apareceram.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Muito celebrados, Charles Leclerc e Lewis Hamilton se emocionaram com a recepção italiana, se declarando à equipe. "É maravilhoso estar aqui, num lugar tão incrível. Ser piloto da Ferrari é a coisa mais especial que existe. Receber em Monza o carinho dos torcedores da Ferrari após uma vitória deve ser extraordinário. Vi isso com Charles e não há palavras para descrever tudo isso", afirmou Hamilton.

"Cheguei esta manhã a Maranello, é sempre muito especial perceber que sou um piloto da Ferrari. Além disso, esta cidade é linda. Ver todas essas pessoas aqui faz meu coração bater forte, muito obrigado por todo o apoio e toda a energia. Alguns me disseram que estão aqui desde as seis da manhã, então muito obrigado pela espera e pelo apoio extraordinário. Vou dar tudo de mim", prometeu.

Enquanto Hamilton está vivendo sua primeira temporada na equipe italiana, Leclerc está por lá há sete anos, desde que assumiu a vaga de Kimi Räikkönen em 2019. No ano passado, foi ele quem venceu em Monza, circuito mais importante para a scuderia italiana.

"É lindo e estou muito feliz de estar aqui. O apoio que temos na Ferrari é único e me deixa orgulhoso. Tentaremos vencer como no ano passado. Vai ser difícil, mas não impossível. Nunca me acostumo com esses sentimentos. Cada vez que viemos aqui, é incrível. Não há palavras para descrever esse apoio", disse.

"Ser piloto da Ferrari em Monza é especial, e este evento prova isso. Eu disse a Lewis: "Você verá, ser piloto da Ferrari é único, mas em Monza é ainda mais especial". Este evento é a prova disso. Daremos 2000% de nós e espero que possamos estar no degrau mais alto do pódio novamente", finalizou.

Always have time for you, Tifosi 👌 pic.twitter.com/PSmdVLTeCe — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 4, 2025

Atualmente, a Ferrari é a segunda equipe no ranking de construtores, enquanto Leclerc ocupa a quinta posição entre pilotos, e Hamilton aparece na sexta, logo abaixo.