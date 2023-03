Modelo Joana Sanz decide pedir divórcio a Daniel Alves, diz colunista

A modelo espanhola Joana Sanz decidiu acabar com o casamento com o jogador Daniel Alves, preso desde janeiro em Barcelona por acusação de estupro. No início do processo,Joana teria até 'apoiado' o ex-jogador do Barcelona, mas, segundo o colunista Léo Dias, do Metrópoles, a atual esposa do baiano decidiu se separar do atleta.

Por causa a atitude com o marido de 'apoiá-lo', Joana dividiu opiniões, principalmente entre seus seguidores. Porém, parece que a situação ficou insustentável. Durante esse período, ela recebeu vários ataques e incentivos para se separar do jogador.

Segundo as informações do colunista, a influenciadora já planeja entrar com a ação de divórcio e não deve demorar. Inclusive, até o advogado de Joana já está a par da situação e deve colocar o plano da modelo em prática.

Há pouco dias, Sanz publicou em sua rede social: “você tem que aceitar que coisas bonitas terminam, que as pessoas vão embora, que às vezes dois seres humanos não batem as probabilidades, e você precisa achar um final nisso", disse. A publicação faz referência ao livro 'A Gentle Reminder'.

Entenda o caso

A prisão de Daniel Alves se deu após as autoridades policiais acharem "contradições" nos dois primeiros depoimentos. O jogador chegou a negar que tivesse cometido os abusos sexuais acusados pela mulher. Em seguida, Daniel Alves mudou a versão e disse que houve "consentimento" da vítima.

O “El Periódico”, de Barcelona, cidade em que aconteceu o suposto estupro, no dia 30 de dezembro, apontou que há imagens de câmeras que mostram que o jogador e a denunciante ficaram trancados por 15 minutos no banheiro da área vip da boate Sutton.