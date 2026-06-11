Morre Brito, zagueiro campeão do mundo com a Seleção em 1970

O futebol brasileiro se despediu nesta quinta-feira, 11, de um dos integrantes da histórica seleção tricampeã do mundo. O ex-zagueiro Brito faleceu aos 86 anos após enfrentar um quadro de pneumonia.

Ídolo de uma geração marcante do futebol nacional, Hércules Brito Ruas construiu uma trajetória de destaque tanto na Seleção Brasileira quanto em diversos clubes do país. Ele deixa dois filhos, Leonídio e Patrícia, além de cinco netos. A notícia foi divulgada pela família por meio das redes sociais oficiais do ex-jogador.

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Natural da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, Brito teve seu nome eternizado na campanha do tricampeonato mundial conquistado pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1970.

Coincidentemente, a morte do ex-jogador ocorreu no mesmo dia da abertura da Copa do Mundo de 2026. O palco da decisão vencida pelo Brasil em 1970 voltou a receber uma partida de Mundial nesta quinta-feira, quando México e África do Sul se enfrentaram no início da nova edição do torneio.

Além do título mundial, Brito também integrou o elenco brasileiro presente na Copa do Mundo de 1966, disputada na Inglaterra. Ao longo de oito anos defendendo a camisa da seleção, acumulou 60 partidas e participou de outras conquistas, entre elas a Copa Roca de 1971.

Nos clubes, vestiu algumas das camisas mais tradicionais do futebol brasileiro. Ao longo da carreira, passou por Vasco da Gama, Flamengo, Cruzeiro, Internacional, Corinthians, Botafogo e Athletico. Entre eles, Vasco, Botafogo e Corinthians foram as equipes pelas quais atuou com maior frequência.

Brito com a camisa da Seleção Brasileira - Foto: Divulgação

Foi no Vasco, clube que o revelou para o futebol profissional, que construiu parte importante de sua história. Durante uma década em São Januário, participou de conquistas relevantes, incluindo o Torneio Rio-São Paulo de 1966, além dos títulos internacionais do Torneio de Paris e do Troféu Teresa Herrera, ambos conquistados em 1957.