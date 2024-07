Movimentos pedem que atleta condenado por abuso infantil seja banido

Steven Van de Velde em ação - Foto: Reprodução

O Comitê Olímpico Internacional (COI) está sendo cobrado, por movimentos de direitos humanos, para que o jogador de vôlei Steven Van de Velde, seja banido das Olimpíadas de Paris. O atleta foi condenado, em 2016, a quatro anos de prisão por estupro de uma menina de 12 anos.

Em pronunciamento conjunto, as organizações The Sport & Rights Alliance, Athletes Network for Safer Sports, The Army of Survivors e Kyniska Advocacy pediram exigências ao COI e ao Comitê Olímpico Holandês.

“A presença de Van de Velde na equipe olímpica holandesa desrespeita e invalida completamente o sobrevivente de seus crimes. Sua participação envia uma mensagem a todos de que a proeza esportiva supera o crime,” disse Kate Seary, cofundadora e diretora da Kyniska Advocacy.

Segundo o pronunciamento, as exigências das organizações para o COI são:

Emitir uma declaração desqualificando Van de Velde da participação nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

Revisar e fortalecer os critérios de elegibilidade olímpica para todas as competições, em consulta com a sociedade civil e as pessoas afetadas, para alinhá-los aos padrões internacionais de proteção e à Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança.

Realizar verificações abrangentes de antecedentes de todos os atletas, treinadores, instrutores e indivíduos que terão acesso aos atletas e/ou à Vila Olímpica.