MUDOU DE NOVO!
Último jogo do Bahia no Baianão tem nova alteração
Confronto terá novo horário e mantém local em Pituaçu
Por Téo Mazzoni
Siga o A TARDE no Google
O último jogo do Bahia na primeira fase do Campeonato Baiano de 2026 sofreu uma nova alteração. Na manhã desta quinta-feira, 19, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) anunciou a mudança no horário da partida. O ajuste de horário contou com anuência dos clubes e da TVE.
O duelo entre Atlético de Alagoinhas e Bahia, válido pela 9ª rodada do Baianão, agora será realizado às 20h deste sábado, 21, e não mais às 16h, como previsto anteriormente. A partida será disputada no Estádio de Pituaçu, conforme anunciado pela entidade na última terça-feira, 17.
Leia Também:
O confronto entre Atlético de Alagoinhas e Bahia serve apenas para “cumprir” tabela do Campeonato Baiano. Isso porque ambas as equipes já têm suas situações definidas: o Esquadrão está classificado para a semifinal e garantido na 1ª colocação do certame, enquanto o Carcará é o primeiro rebaixado da competição.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes