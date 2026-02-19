Último jogo do Bahia no Baianão tem nova alteração

Duelo da 9ª rodada tem horário redefinido pela FBF - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O último jogo do Bahia na primeira fase do Campeonato Baiano de 2026 sofreu uma nova alteração. Na manhã desta quinta-feira, 19, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) anunciou a mudança no horário da partida. O ajuste de horário contou com anuência dos clubes e da TVE.

O duelo entre Atlético de Alagoinhas e Bahia, válido pela 9ª rodada do Baianão, agora será realizado às 20h deste sábado, 21, e não mais às 16h, como previsto anteriormente. A partida será disputada no Estádio de Pituaçu, conforme anunciado pela entidade na última terça-feira, 17.

O confronto entre Atlético de Alagoinhas e Bahia serve apenas para “cumprir” tabela do Campeonato Baiano. Isso porque ambas as equipes já têm suas situações definidas: o Esquadrão está classificado para a semifinal e garantido na 1ª colocação do certame, enquanto o Carcará é o primeiro rebaixado da competição.