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ACUSAÇÃO GRAVE

Na Copa do Mundo, jogador do Marrocos enfrenta acusação de estupro

Atleta foi acusado no início de fevereiro de 2023

Edvaldo Sales
Por
Atleta foi acusado no início de fevereiro de 2023
Atleta foi acusado no início de fevereiro de 2023 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Lateral-direito da seleção de Marrocos e jogador do Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi foi acusado de estupro. Ele entrou em campo no sábado, 13, na estreia de sua equipe contra o Brasil pela Copa do Mundo de 2026.

O atleta de 27 anos tenta obter a rejeição de um processo por suposto estupro. Fontes próximas ao caso informaram à agência de notícias AFP que a decisão que definirá se ele irá ou não a julgamento deve sair até a próxima sexta-feira, 19.

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Caso esse prazo seja confirmado, o jogador marroquino tomará conhecimento da decisão jurídica em plena fase de grupos do mundial.

O recurso apresentado pela defesa do atleta será examinado em uma audiência no Tribunal de Apelação de Versalhes, em Paris.

Se o pedido for rejeitado e as acusações não forem reclassificadas, Hakimi será julgado em uma data ainda a ser definida.

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Relembre o caso

O jogador foi acusado no início de fevereiro de 2023, quando uma jovem de 24 anos denunciou à polícia ter sido estuprada por Hakimi. Segundo o relato da denunciante, ela e o jogador se conheceram em janeiro daquele ano pelo Instagram.

A jovem disse que foi à casa do atleta em um táxi solicitado por ele, local onde ele a teria beijado e tocado sem consentimento antes de cometer o estupro. Depois disso, ela conseguiu enviar uma mensagem de texto para uma amiga, que foi buscá-la.

Hakimi foi formalmente acusado, colocado sob controle judicial e, em fevereiro deste ano, enviado a julgamento. O atleta nega veementemente qualquer crime.

A advogada de Hakimi, Fanny Colin, não comentou os desdobramentos recentes. Porém, durante audiências anteriores, a defesa alegou que a acusação se apoia unicamente no depoimento da denunciante.

Colin argumentou que a jovem teria atrapalhado as investigações ao se recusar a realizar exames médicos, testes de DNA e a fornecer os nomes de testemunhas-chave para o caso.

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