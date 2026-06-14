Na Copa do Mundo, jogador do Marrocos enfrenta acusação de estupro

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Lateral-direito da seleção de Marrocos e jogador do Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi foi acusado de estupro. Ele entrou em campo no sábado, 13, na estreia de sua equipe contra o Brasil pela Copa do Mundo de 2026.

O atleta de 27 anos tenta obter a rejeição de um processo por suposto estupro. Fontes próximas ao caso informaram à agência de notícias AFP que a decisão que definirá se ele irá ou não a julgamento deve sair até a próxima sexta-feira, 19.

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Caso esse prazo seja confirmado, o jogador marroquino tomará conhecimento da decisão jurídica em plena fase de grupos do mundial.

O recurso apresentado pela defesa do atleta será examinado em uma audiência no Tribunal de Apelação de Versalhes, em Paris.

Se o pedido for rejeitado e as acusações não forem reclassificadas, Hakimi será julgado em uma data ainda a ser definida.

Relembre o caso

O jogador foi acusado no início de fevereiro de 2023, quando uma jovem de 24 anos denunciou à polícia ter sido estuprada por Hakimi. Segundo o relato da denunciante, ela e o jogador se conheceram em janeiro daquele ano pelo Instagram.

A jovem disse que foi à casa do atleta em um táxi solicitado por ele, local onde ele a teria beijado e tocado sem consentimento antes de cometer o estupro. Depois disso, ela conseguiu enviar uma mensagem de texto para uma amiga, que foi buscá-la.

Hakimi foi formalmente acusado, colocado sob controle judicial e, em fevereiro deste ano, enviado a julgamento. O atleta nega veementemente qualquer crime.

A advogada de Hakimi, Fanny Colin, não comentou os desdobramentos recentes. Porém, durante audiências anteriores, a defesa alegou que a acusação se apoia unicamente no depoimento da denunciante.

Colin argumentou que a jovem teria atrapalhado as investigações ao se recusar a realizar exames médicos, testes de DNA e a fornecer os nomes de testemunhas-chave para o caso.