PLANEJAMENTO

Não ficam! Vitória confirma saídas de volante e centroavante

Presidente do Leão confirmou que os atletas não farão parte do elenco rubro-negro na temporada 2026

Téo Mazzoni e João Grassi

Por Téo Mazzoni e João Grassi

10/12/2025 - 11:17 h
Presidente Fábio Mota anuncia que volante e atacante não fazem parte do planejamento rubro-negro para 2026
Presidente Fábio Mota anuncia que volante e atacante não fazem parte do planejamento rubro-negro para 2026

Willian Oliveira e Carlinhos não permanecerão no Vitória para a temporada 2026. O planejamento rubro-negro para o próximo ano já começou e, conforme revelou o presidente Fábio Mota nesta quarta-feira, 10, o volante e o atacante não fazem parte dos planos do clube.

Fábio Mota durante coletiva no Barradão
Fábio Mota durante coletiva no Barradão | Foto: João Grassi / Ag. A TARDE

O contrato dos atletas é vigente até 31 de dezembro e, de acordo com o gestor, o Leão da Barra permitirá que ambos saiam ao final do vínculo. Willian Oliveira possui contrato definitivo, enquanto Carlinhos estava emprestado ao clube.

Mota revelou que o volante pretende retornar ao seu estado natal, Junqueirópolis, no interior de São Paulo. Já o atacante retornará ao Flamengo ao final do contrato de empréstimo.

Willian Oliveira chegou ao Vitória em 2024 e, desde então, disputou 90 jogos com a camisa rubro-negra, marcando oito gols — seis na temporada passada — e distribuindo duas assistências. Carlinhos, por sua vez, passou a integrar o elenco em 2025, defendendo o Leão da Barra em 23 partidas e anotando quatro gols durante sua passagem.

x