ESPORTES
COMANDO CONFIRMADO

Rodrigo Chagas comandará o Vitória no Campeonato Baiano 2026; entenda

Com equipe alternativa, o “prata da casa” assume o comando do Vitória no Baianão 2026

Téo Mazzoni e João Grassi

Por Téo Mazzoni e João Grassi

10/12/2025 - 10:51 h
Rodrigo Chagas será o treinador do Vitória no Campeonato Baiano 2026
Rodrigo Chagas será o treinador do Vitória no Campeonato Baiano 2026

Apesar da renovação de contrato com Jair Ventura, o Vitória contará com o comando do treinador Rodrigo Chagas na beira de campo durante o Campeonato Baiano. Em coletiva realizada nesta quarta-feira, 10, no Barradão, o presidente Fábio Mota confirmou o “prata da casa” como técnico da competição.

De acordo com o mandatário rubro-negro, sob os comandos de Rodrigo Chagas, o Vitória disputará o Baianão de 2026 com uma equipe alternativa, formada por uma mescla de jogadores pouco aproveitados no elenco — como Kike Saverio, Ruben Rodrigues, Ruben Ismael, Jamerson e Claudinho — e atletas da base. O torneio, portanto, não está entre as prioridades do Leão da Barra para a próxima temporada.

Vale lembrar que essa não será a primeira vez que Rodrigo Chagas assume o comando do Vitória. O treinador já dirigiu o time principal em duas ocasiões: em 2021 e, mais recentemente, ainda nesta temporada, em 2025. Neste ano, ele comandou o clube durante três jogos após a demissão de Carille.

Para 2026, o Campeonato Baiano sofrerá alterações: terá duas datas a menos e a final será disputada em jogo único. A próxima edição do Baianão começará no dia 10 de janeiro e se estenderá até 8 de março, data da decisão.

x