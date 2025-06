Neymar é afastado temporariamente pelo Santos

Neymar vestindo a camisa do clube - Foto: Reprodução | Instagram

Neymar está afastado temporariamente do Santos. O jogador contraiu Covid-19 e está longe de suas atividades desde a última sexta-feira, 5, como informou o clube em um comunicado oficial, divulgado neste sábado, 7.

“Com quadro viral iniciado na quinta-feira (5), o atleta Neymar Jr. foi submetido a exames laboratoriais, após avaliação do Departamento Médico do Santos FC, que confirmaram infecção por Covid-19. O jogador já estava afastado das atividades, desde a quinta-feira, quando iniciou os sintomas, segue em repouso em sua casa e em tratamento sintomático, por determinação médica”, explicou o Peixe.

Segundo informações do jornalista Lucas Musetti, o atleta fará um novo exame na próxima segunda-feira (9) e, caso o resultado seja negativo para a doença viral, ele estará liberado para retornar às atividades físicas com o resto do time.

Expulsão no último jogo

Vale lembrar que Neymar foi expulso do último jogo do Santos contra o Botafogo, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O camisa 10 tentou fazer um gol com as mãos e foi retirado do jogo pouco tempo depois.

Ele chegou a reconhecer o erro e se desculpou publicamente pelo ocorrido nas redes sociais. “Quero pedir perdão aos meus companheiros e também aos torcedores. Eu errei, me perdoem! Hoje, se não sou expulso, tenho certeza que conseguiríamos os três pontos. Podem colocar esses três pontos na minha conta!”, escreveu ele.

Evento beneficente

Recentemente, o atleta anunciou que fará um jogo festivo, fechado para convidados, na Vila Belmiro, previsto para a próxima terça-feira, 10. Porém a participação dele depende do resultado do exame, que sairá um dia antes do evento.

Dentre os convidados famosos estão o influenciador Pablo Marçal, o fisiculturista Renato Cariani, os MCs Livinho, Daniel e Hariel, Luva de Pedreiro, Tirulipa, o empresário Marcos Paulo e o influenciador baiano Christian Bell.

A partida será transmitida ao vivo nas redes sociais do craque do Santos.