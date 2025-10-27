ESPORTES
Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina
Motorista ficou gravemente ferido. Veículo ia para a Argentina por conta da semifinal da Libertadores
Um ônibus que transportava torcedores do Flamengo a caminho da partida contra o Racing da Argentina, capotou nesta segunda-feira, 27. O veículo faz parte de uma das caravanas com membros das torcidas organizadas do clube.
O jogo é válido pela semifinal da Copa Conmebol Libertadores, e vai acontecer nesta quarta-feira, 29.
Entenda o acidente
O ônibus que levava torcedores do Flamengo capotou no km 282 da BR-116, por volta das 16h20 na altura da Barra Mansa, interior do Rio de Janeiro. Até o momento, de acordo com o jornal O Globo, não há mortes até o momento, porém o motorista teria ficado gravemente ferido.
O veículo estava a caminho de Buenos Aires, capital da Argentina, quando uma roda se soltou, fazendo o ônibus perder o controle e capotar, segundo diz o jornal O Globo.
Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informa que a pista foi totalmente interditada.
"Em Barra Mansa/RJ, no km 282 da BR-116, às 16h20, ocorreu uma interdição total no sentido SP, devido a tombamento de ônibus de torcedores do Flamengo. Em atendimento. Sem mais informações".
Resgate
O resgate já está no local. Algumas pessoas ficaram presas no veículo, mas nenhum passageiro se feriu. Segundo relatos de pessoas que estavam no local, o motorista acabou sendo “cuspido” para fora durante o capotamento.
Veja imagens de como ficou o local
