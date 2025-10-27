Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

Motorista ficou gravemente ferido. Veículo ia para a Argentina por conta da semifinal da Libertadores

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

27/10/2025 - 17:22 h
Ônibus que levava torcedores do Flamengo capta em direção à Argentina
Ônibus que levava torcedores do Flamengo capta em direção à Argentina -

Um ônibus que transportava torcedores do Flamengo a caminho da partida contra o Racing da Argentina, capotou nesta segunda-feira, 27. O veículo faz parte de uma das caravanas com membros das torcidas organizadas do clube.

O jogo é válido pela semifinal da Copa Conmebol Libertadores, e vai acontecer nesta quarta-feira, 29.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entenda o acidente

O ônibus que levava torcedores do Flamengo capotou no km 282 da BR-116, por volta das 16h20 na altura da Barra Mansa, interior do Rio de Janeiro. Até o momento, de acordo com o jornal O Globo, não há mortes até o momento, porém o motorista teria ficado gravemente ferido.

O veículo estava a caminho de Buenos Aires, capital da Argentina, quando uma roda se soltou, fazendo o ônibus perder o controle e capotar, segundo diz o jornal O Globo.

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informa que a pista foi totalmente interditada.

Ônibus que levava torcedores do Flamengo capta em direção à Argentina
Ônibus que levava torcedores do Flamengo capta em direção à Argentina | Foto: Divulgação

"Em Barra Mansa/RJ, no km 282 da BR-116, às 16h20, ocorreu uma interdição total no sentido SP, devido a tombamento de ônibus de torcedores do Flamengo. Em atendimento. Sem mais informações".

Leia Também:

Venda histórica do Bahia é alvo de protesto inusitado em novo clube
Bahia lidera ranking da Série A há mais tempo sem título nacional
Próximo adversário do Bahia, Bragantino demite técnico Fernando Seabra
Vitória confirma sete lesionados e DM fica cheio na reta final da Série A

Resgate

O resgate já está no local. Algumas pessoas ficaram presas no veículo, mas nenhum passageiro se feriu. Segundo relatos de pessoas que estavam no local, o motorista acabou sendo “cuspido” para fora durante o capotamento.

Veja imagens de como ficou o local

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente flamengo libertadores

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ônibus que levava torcedores do Flamengo capta em direção à Argentina
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

Ônibus que levava torcedores do Flamengo capta em direção à Argentina
Play

Garis são flagrados utilizando bandeira do Vitória para catar lixo

Ônibus que levava torcedores do Flamengo capta em direção à Argentina
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

Ônibus que levava torcedores do Flamengo capta em direção à Argentina
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

x