Ouro no Rio, Thiago Braz não alcança índice e está fora das Olimpíadas

Thiago Braz está fora das Olimpíadas - Foto: Wagner Carmo/CBAt

Medalhista de ouro nas Olimpíadas do Rio 2016, Thiago Braz está fora dos Jogos de Paris, que acontecem em julho deste ano. Durante a participação no Troféu Brasil, que aconteceu neste sábado, 29, o atleta do salto com vara não conseguiu ultrapassar a marca de 5,82 em três tentativas e não atingiu o índice olímpico necessário.

Thiago tem como melhor marca da carreira a faixa de 6,3 m, esta que o consagrou como lugar mais alto do pódio em 2016. Entretanto, foi pego no doping e estava suspenso, até conseguir uma liminar para tentar ir em busca da classificação à Olimpíada.

“Eu tinha somente essa chance, fui atrás do que era meu. Me considero um guerreiro. Faltou uma condição física, óbvio, estou um ano afastado. Fico chateado, queria muito o índice”, disse o atleta após o resultado.

Antes de falhar nas três tentativas para o 5,82, o brasileiro conseguiu vencer as marcas de 5,42 m, na segunda rodada, 5,55 m, em uma única tentativa, e 5,65 m, na última chance. Desta maneira, quando o sarrafo foi elevado, Thiago não conseguiu a marca necessária.