MÚSICA BRASILEIRA
Pagode e funk estão presentes em vestiário de clube gigante inglês
Jogador da Seleção trouxe detalhes dos bastidores da equipe europeia
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O meio-campista Casemiro, titular da Seleção, fez uma revelação curiosa sobre os bastidores do Manchester United, seu atual clube e terceiro colocado no Campeonato Inglês. O vestiário dos Red Devils costuma ter músicas brasileiras tocando antes das partidas.
De acordo com o volante de 34 anos, o responsável pelas playlists do vestiário é o lateral-direito português Diogo Dalot, que gosta de escutar estilos populares no Brasil, como funk e pagode.
"Quem comanda a música é sempre o Diogo [Dalot]. Ele coloca muita música brasileira, pagode, funk. Às vezes eu nem gosto tanto", revelou Casemiro em entrevista à revista United We Stand.
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O que acham os ingleses?
O ex-jogador do Real Madrid ainda afirmou que Dalot não conseguiu espalhar sua admiração pelas músicas brasileiras com parte do elenco, especialmente os atletas nascidos na Inglaterra.
"Não, não, não. É impossível", respondeu Casemiro sobre os ingleses gostarem ou não das músicas brasileiras. De acordo com o brasileiro, sua preferência e de boa parte do plantel do United é pelo gênero reggaeton.
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