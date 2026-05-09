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MÚSICA BRASILEIRA

Pagode e funk estão presentes em vestiário de clube gigante inglês

Jogador da Seleção trouxe detalhes dos bastidores da equipe europeia

João Grassi
Por
| Atualizada em

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Sesko e Matheus Cunha comemoram gol
Sesko e Matheus Cunha comemoram gol - Foto: Reprodução/X/@ManUtd

O meio-campista Casemiro, titular da Seleção, fez uma revelação curiosa sobre os bastidores do Manchester United, seu atual clube e terceiro colocado no Campeonato Inglês. O vestiário dos Red Devils costuma ter músicas brasileiras tocando antes das partidas.

De acordo com o volante de 34 anos, o responsável pelas playlists do vestiário é o lateral-direito português Diogo Dalot, que gosta de escutar estilos populares no Brasil, como funk e pagode.

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"Quem comanda a música é sempre o Diogo [Dalot]. Ele coloca muita música brasileira, pagode, funk. Às vezes eu nem gosto tanto", revelou Casemiro em entrevista à revista United We Stand.

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O que acham os ingleses?

O ex-jogador do Real Madrid ainda afirmou que Dalot não conseguiu espalhar sua admiração pelas músicas brasileiras com parte do elenco, especialmente os atletas nascidos na Inglaterra.

Casemiro
Casemiro | Foto: Pablo PORCIUNCULA | AFP

"Não, não, não. É impossível", respondeu Casemiro sobre os ingleses gostarem ou não das músicas brasileiras. De acordo com o brasileiro, sua preferência e de boa parte do plantel do United é pelo gênero reggaeton.

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