DE NOVO?
Pipa volta a paralisar jogo do Campeonato Paulista
Pela segunda vez em quatro dias, objeto sobrevoa gramado da Arena Barueri
Por Rodrigo Tardio
Siga o A TARDE no Google
Um fato inusitado e reincidente marcou o primeiro duelo da final do Campeonato Paulista 2026, entre Palmeiras e Novorizontino, nesta quarta-feira, 4. No meio do primeiro tempo, a partida disputada na Arena Barueri precisou ser paralisada por cerca de dois minutos devido à presença de uma pipa azul e preta que caiu sobre o gramado.
A retirada do objeto contou com a intervenção direta do goleiro Jordi, do Novorizontino, e de membros da equipe de apoio do estádio.
Leia Também:
Recorrência
No último domingo ,1, durante o clássico entre Palmeiras e São Paulo, aos 25 minutos do primeiro tempo, uma pipa com o escudo do Corinthians sobrevoou a Arena Crefisa Barueri e paralisou o Choque-Rei por alguns instantes.
Após cair no gramado, o goleiro Rafael recolheu o objeto. Na sequência, um dos funcionários posicionados atrás do gol entregou a pipa a torcedores palmeirenses, que rasgaram o artefato na arquibancada.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes