Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DE NOVO?

Pipa volta a paralisar jogo do Campeonato Paulista

Pela segunda vez em quatro dias, objeto sobrevoa gramado da Arena Barueri

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

05/03/2026 - 7:00 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Partida precisou ser paralisada por cerca de dois minutos
Partida precisou ser paralisada por cerca de dois minutos -

Um fato inusitado e reincidente marcou o primeiro duelo da final do Campeonato Paulista 2026, entre Palmeiras e Novorizontino, nesta quarta-feira, 4. No meio do primeiro tempo, a partida disputada na Arena Barueri precisou ser paralisada por cerca de dois minutos devido à presença de uma pipa azul e preta que caiu sobre o gramado.

A retirada do objeto contou com a intervenção direta do goleiro Jordi, do Novorizontino, e de membros da equipe de apoio do estádio.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Compra de ventiladores para escolas de Araci entra na mira do TCM
Em duas horas Alagoinhas registra chuva equivalente a 15 dias
Nomeação de sobrinha de prefeito em Candeal é alvo de investigação

Recorrência

No último domingo ,1, durante o clássico entre Palmeiras e São Paulo, aos 25 minutos do primeiro tempo, uma pipa com o escudo do Corinthians sobrevoou a Arena Crefisa Barueri e paralisou o Choque-Rei por alguns instantes.

Após cair no gramado, o goleiro Rafael recolheu o objeto. Na sequência, um dos funcionários posicionados atrás do gol entregou a pipa a torcedores palmeirenses, que rasgaram o artefato na arquibancada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Arena Barueri campeonato paulista interrupção de jogo novorizontino Palmeiras Pipa

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Partida precisou ser paralisada por cerca de dois minutos
Play

Torcedor do O’Higgins flagrado em ato racista vai seguir preso na Bahia

Partida precisou ser paralisada por cerca de dois minutos
Play

Torcedor chileno preso por racismo tem audiência de custódia marcada

Partida precisou ser paralisada por cerca de dois minutos
Play

Chilenos "invadem" a Fonte Nova com festa para pegar o Bahia; assista

Partida precisou ser paralisada por cerca de dois minutos
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x