Pipa volta a paralisar jogo do Campeonato Paulista

Partida precisou ser paralisada por cerca de dois minutos - Foto: Reprodução | YouTube CazeTV

Um fato inusitado e reincidente marcou o primeiro duelo da final do Campeonato Paulista 2026, entre Palmeiras e Novorizontino, nesta quarta-feira, 4. No meio do primeiro tempo, a partida disputada na Arena Barueri precisou ser paralisada por cerca de dois minutos devido à presença de uma pipa azul e preta que caiu sobre o gramado.

A retirada do objeto contou com a intervenção direta do goleiro Jordi, do Novorizontino, e de membros da equipe de apoio do estádio.

Recorrência

No último domingo ,1, durante o clássico entre Palmeiras e São Paulo, aos 25 minutos do primeiro tempo, uma pipa com o escudo do Corinthians sobrevoou a Arena Crefisa Barueri e paralisou o Choque-Rei por alguns instantes.

Após cair no gramado, o goleiro Rafael recolheu o objeto. Na sequência, um dos funcionários posicionados atrás do gol entregou a pipa a torcedores palmeirenses, que rasgaram o artefato na arquibancada.