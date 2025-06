Por que a Fifa suspende partidas por causa do tempo? Veja o protocolo

Estádio MetLife, em Nova Jersey - Foto: Carl Recine - FIFA/FIFA via Getty Images / Carl Recine

Três partidas da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes 2025 já foram temporariamente interrompidas por conta de alertas de tempestades em diferentes cidades dos Estados Unidos. A paralisação mais recente aconteceu nesta quinta-feira, 19, durante o confronto entre Palmeiras e Al Ahly, realizado no Estádio MetLife, em Nova Jersey.

Embora situações como essa não sejam novidade no país, os alertas chamaram a atenção do público brasileiro que acompanha o torneio. Os avisos emitidos pela polícia local foram enviados diretamente aos celulares da região, orientando que todos deixassem áreas descobertas, como o gramado e parte das arquibancadas, devido ao risco de tempestades.

Outros dois jogos também sofreram paralisações semelhantes: Ulsan HD x Mamelodi Sundowns, pelo Grupo F, e Pachuca x RB Salzburg. Em ambas as partidas, a pausa por causa do clima durou mais de uma hora.

"Nos Estados Unidos, os jogos podem ter sido suspensos por alerta de condição severa ligada a tornados, em que todos precisam estar em lugares seguros, como os túneis dos estádios. Esses alertas (na Copa do Mundo) podem ter sido por tornados ou tempestades com raios. Cada país tem os seus protocolos", disse José Marengo, Coordenador Geral de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Nos Estados Unidos, o sistema de alertas de emergência é responsável por informar a população sobre situações críticas, como condições meteorológicas extremas. Ele é abastecido por órgãos federais, como a NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica), e os alertas são distribuídos por emissoras de rádio, TV e operadoras de internets.

O regulamento da Copa do Mundo de Clubes determina que, em caso de deterioração das condições climáticas, o árbitro pode consultar o diretor da Fifa responsável pela partida e determinar o fechamento da cobertura do estádio. A reabertura só ocorre após a evacuação completa do campo.