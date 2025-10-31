Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VAI MUDAR?

Presidente da CBF não descarta final da Libertadores no Brasil; veja

Samir Xaud abre possibilidade de trazer decisão brasileira, mas Conmebol mantém sede em Lima

Redação

Por Redação

31/10/2025 - 12:04 h | Atualizada em 31/10/2025 - 13:11
Samir Xaud sugere Belém ou Brasília para final da Libertadores
Samir Xaud sugere Belém ou Brasília para final da Libertadores -

Após a classificação do Palmeiras para a final da Libertadores contra o Flamengo, garantindo uma decisão 100% brasileira, o presidente da Confedração Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, levantou a possibilidade de tentar trazer a partida para o Brasil.

Atualmente, o duelo está marcado para o dia 29 de novembro no Estádio Monumental de Lima, no Peru, país que enfrenta uma grave onda de violência e instabilidade social.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Com essa final brasileira agora nós podemos ver a possibilidade de vir para o Brasil. Isso se os clubes tiverem interesse
Samir Xaud - presidente da CBF

“Por enquanto é Lima. É uma competição organizada pela Conmebol [...] Se os clubes se manifestarem, tiverem a intenção, a CBF pode ajudar nessa interlocução com a Conmebol. Mas deixando claro que a competição é organizada pela Conmebol, então ela que define”, afirmou Xaud à imprensa após o jogo.

O presidente da CBF revelou ainda que Belém e Brasília se ofereceram como possíveis sedes para a final: “Foram as duas cidades que se ofereceram, que se manifestaram. Mas a gente tem que aguardar os clubes se manifestarem em relação a isso, se tem esse desejo ou não. E se tiver esse desejo, a CBF como instituição máxima do futebol brasileiro vai encabeçar isso e ajudar nesse diálogo”.

Leia Também:

Recuperado de lesão, Erick Pulga revela ansiedade para ajudar o Bahia
Com Galvão Bueno, Copa do Mundo volta a ser transmitida por emissora
Vitória busca quebrar invencibilidade do Cruzeiro contra times do Z-4

No entanto, de acordo com informações do Globo, a Conmebol não trabalha mais com a possibilidade de alterar a sede da decisão. A entidade acompanha de perto a situação em Lima, mas já indicou ao Flamengo que não há planos de mudança. As pré-inscrições para compra de ingressos foram realizadas nesta semana, confirmando que a final ocorrerá na capital peruana.

O clima em Lima é de tensão política e social. Recentemente, o Congresso do Peru aprovou a destituição da presidente Dina Boluarte, acusada de “incapacidade moral”.

Em seu lugar, o presidente interino José Jerí decretou estado de emergência de 30 dias em Lima e na província vizinha de Callao, permitindo que as Forças Armadas atuem ao lado da Polícia Nacional para conter manifestações e o avanço da criminalidade. A crise política no país andino é intensa: nos últimos dez anos, oito presidentes ocuparam o cargo no país.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

belém brasília cbf flamengo Libertadores 2025 Lima Palmeiras Samir Xaud

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Samir Xaud sugere Belém ou Brasília para final da Libertadores
Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

Samir Xaud sugere Belém ou Brasília para final da Libertadores
Play

Garis são flagrados utilizando bandeira do Vitória para catar lixo

Samir Xaud sugere Belém ou Brasília para final da Libertadores
Play

Bahia x Bragantino terá árbitro recentemente afastado da Série A

Samir Xaud sugere Belém ou Brasília para final da Libertadores
Play

Tragédia na estrada: ônibus com flamenguistas capota rumo à Argentina

x