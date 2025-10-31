BRASILEIRÃO 2025
Vitória busca quebrar invencibilidade do Cruzeiro contra times do Z-4
Leão da Barra tenta ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento
Por Redação
Além de tentar encerrar um tabu incômodo de 15 anos, o Vitória enfrenta o Cruzeiro neste sábado, 1, às 16h, no Mineirão, buscando encerrar a invencibilidade da Raposa contra os times do Z-4 do Campeonato Brasileiro.
No Brasileirão de 2025, o Cruzeiro não perdeu para nenhum dos ocupantes da zona de rebaixamento: Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport. No entanto, vale destacar que, apesar da invencibilidade da equipe mineira, o Leão da Barra é o único desses times que ainda não foi derrotado pela Raposa.
No jogo do 1º turno, sob forte chuva no Barradão, a partida entre Vitória e Cruzeiro terminou em 0 a 0 e ficou marcada pela expulsão de Eduardo, após o jogador dar um carrinho que atingiu Jamerson, causando fratura na perna.
Sport e Fortaleza já enfrentaram o Cruzeiro nos dois turnos do campeonato. No primeiro turno, a Raposa venceu o Sport por 4 a 0, com destaque para Matheus Pereira, que marcou dois gols e deu uma assistência. No returno, o Leão arrancou empate de 1 a 1, no Mineirão.
Contra o Fortaleza, o Cruzeiro venceu por 2 a 0 no primeiro turno, no Castelão, com gols de Kaio Jorge e Lucas Silva. No returno, Christian garantiu os três pontos com triunfo de 1 a 0, no Mineirão.
O Juventude será o último time do Z-4 a enfrentar o Cruzeiro pelo returno, em novembro, no estádio Alfredo Jaconi. No jogo do primeiro turno, a Raposa venceu 4 a 0, no Mineirão, com gols de Christian, Gabigol (duas vezes) e Eduardo.
O Vitória busca aproveitar a fase inconsistente do Cruzeiro, que soma um triunfo e quatro empates nos últimos cinco jogos, para quebrar a invencibilidade da Raposa contra os times do Z-4 e ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento. Atualmente, o Leão da Barra ocupa a 17ª posição, com 31 pontos, apenas um a menos que o Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.
