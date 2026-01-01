Menu
ESPORTES
ESPORTES

Presidente do Deliberativo estabelece meta para sócios em 2026

Nilton Almeida destacou a importância da participação do torcedor rubro-negro

João Grassi

Por João Grassi

01/01/2026 - 14:59 h
Imagem ilustrativa da imagem Presidente do Deliberativo estabelece meta para sócios em 2026
-

Após a aprovação do maior orçamento da história, o presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, Nilton Almeida, comentou sobre o planejamento para a temporada 2026. Ele projetou a chegada de um investidor para uma futura SAF do clube, mas ressaltou sobre a importância da participação do torcedor rubro-negro.

De acordo com Nilton Almeida, é "fundamental" para o Leão chegar aos 50 mil sócios neste ano. Atualmente, o programa Sou Mais Vitória conta com pouco mais de 31 mil associados.

“Sabemos que o ano de 2026 já começa com grandes desafios. O futebol está cada vez mais caro e competitivo, o que exige planejamento, responsabilidade e escolhas bem-feitas. Temos convicção que a SAF é capaz de levar o Vitória a um novo nível de competitividade. Mas, até que esse processo avance e a chegada de um investidor se concretize, o apoio da nossa torcida através da associação segue sendo fundamental para fortalecer o clube dentro e fora de campo", disse Almeida.

Por isso, a meta é clara: chegar aos 50 mil sócios. Mais que um número, isso representa sustentação, independência e um Vitória mais forte para lutar por objetivos maiores.
Nilton Almeida - Presidente do Conselho Deliberativo do Vitória

Aprovado por unanimidade

O novo Conselho Deliberativo, aprovou, por unanimidade, o orçamento do Vitória para 2026. O valor bruto de R291,2 milhões é o maior já registrado na história do clube.

A reunião foi realizada na última segunda-feira, 29, no Complexo Esportivo Benedito Dourado da Luz. Nilton Almeida foi responsável por conduzir o encontro.

x