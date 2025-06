Presidente do PSG elogia Neymar e admite conflito com Mbappé

Presidente do PSG fala sobre saída de Mbappé e destaca Neymar - Foto: FRANCK FIFE / AFP

Após garantir a tão sonhada UEFA Champions League, o Paris Saint-Germain volta suas atenções para a Copa do Mundo de Clubes, onde estreia no domingo, às 16h (horário de Brasília), contra o Atlético de Madrid, no Grupo B, que ainda conta com Botafogo e Seattle Sounders.

Em sua primeira entrevista após o título europeu, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, comentou pela primeira vez sobre a polêmica saída de Kylian Mbappé para o Real Madrid, em junho do ano passado. O atacante deixou o clube francês sem custos, causando grande revolta entre a diretoria e a torcida do clube.

O dirigente admitiu ter tido um conflito com o jogador, mas optou por encerrar a polêmica e reforçou seu respeito pelo atleta, enaltecendo também a passagem de Neymar pelo clube, além de outros craques.

"Não me arrependo de nada. Quero agradecê-lo (Mbappé) por tudo o que ele deu ao clube. Ele, Messi, Neymar, todos os jogadores, Zlatan (Ibrahimovic). Eles foram muito importantes para o clube. Tivemos sorte este ano sem ele. Mas desejo-lhe o melhor no Real Madrid. Ele é uma grande estrela, um grande jogador. Tivemos um pequeno conflito. Mas, do fundo do meu coração, desejo-lhe o melhor. Não quando ele estiver jogando contra nós", afirmou ao programa C à vous, do Canal 5 da França.