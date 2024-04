Preso na mesma penitenciária que Suzane, Robinho poderá jogar futebol | A TARDE

O ex-jogador Robinho, acusado de participar de um estupro coletivo na Itália, em 2013, poderá participar de partidas de futebol, oficinas de teatro, aulas de ingles, ações religiosas, ensaios musicais e sessões de filmes. A informação foi confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) e divulgada pelo Portal Terra.

O ex-atleta, de 40 anos, está na Penitenciária de Tremembé, interior de São Paulo (SP), após deixar o isolamento desde o domingo, 31. Antes, Robinho estava em uma cela de 8m², usada pela penitenciária para adaptação e avaliações. A cela tinha uma pia, cama e um vaso sanitário embutido no chão.

Agora, Robinho está numa cela com 2X4 m de diâmetro, em companhia de outros detentos. As atividades que o ex-jogador pode participar são ofertadas pela direção da penitenciária a todos os presos. Também é possível trabalhar mediante escala prévia, seguindo critérios do Centro de Trabalho e Educação da unidade.

Além disso, o ex-jogador também poderá indicar quais familiares quer receber visitas. Depois da indicação, o familiar poderá encaminhar a documentação necessária para confecção da carteirinha de visitante.

A Penitenciária 2 de Tremembé (SP) é conhecida como o "presídio dos famosos". Alexandre Nardoni, Cristian Cravinhos, Gil Rugai e Lindemberg Alves estão neste mesmo presídio.

De acordo com o Terra, a defesa do ex-jogador apresentou nesta terça-feira, 2, um recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF), solicitando a revogação de sua prisão. Os advogados de Robinho solicitam que a Corte permita que ele aguarde em liberdade a análise dos recursos contra a decisão do STJ. Robinho terá que cumprir 9 anos de prisão em regime fechado.