Programas esportivos terão grandes investimentos em Salvador em 2026

Bolsa Atleta e Viva Esporte terão grandes investimentos em 2026 - Foto: Divulgação

O pacote de investimentos para o esporte em Salvador será ampliado de forma significativa em 2026. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) anunciou, nesta terça-feira (16), um conjunto de novas ações para o setor, com destaque para o aumento de 50% nos recursos destinados ao programa Viva Esporte, que passará de R$ 10 milhões para R$ 15 milhões.

Outra novidade é a ampliação do Bolsa Atleta Salvador, que terá o número de beneficiados elevado de 358 para 400 atletas.

As medidas foram apresentadas durante o Grande Encontro Esporte Salvador 2025, realizado no Centro de Cultura Cristã da Bahia (Cecba), no bairro do Costa Azul.

O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), reuniu atletas, paratletas, dirigentes esportivos e autoridades municipais, incluindo a vice-prefeita e secretária municipal de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos.

Durante o encontro, o prefeito também assinou um decreto que cria contrapartidas para empresas que promovem eventos esportivos na capital. A partir da nova regra, organizadores poderão converter taxas municipais em apoio direto ao esporte, seja por meio da contratação de atletas ou da oferta de inscrições gratuitas para participantes.

Ao destacar a importância dos investimentos, Bruno Reis ressaltou que o principal termômetro das políticas públicas esportivas são os resultados alcançados pelos atletas.

“Quando a gente realiza uma política pública, para ela ter efetividade e cumprir seu papel, ela precisa alcançar resultados. E a melhor forma de medir o esforço que a gente vem fazendo, seja com o Viva Esporte, com a Ajuda de Custo ou com o Bolsa Atleta, é pelo desempenho de vocês, pelos pódios e pelas medalhas que vocês conquistam”, afirmou.

O prefeito também detalhou o funcionamento do Viva Esporte, que permite a destinação de impostos municipais para projetos esportivos. “O patrocinador que tem que pagar ISS ou IPTU pode destinar 100% desse valor para apoiar o projeto de vocês. Se for um projeto de R$500 mil, ao invés de pagar esse imposto à Prefeitura, ele aporta diretamente no esporte”, explicou. Em seguida, anunciou o novo aporte: “Hoje o Viva Esporte é de R$10 milhões, e eu quero anunciar que, para o ano que vem, serão R$15 milhões”.

Resultados e impacto social

O secretário da Sempre, Júnior Magalhães, apresentou um balanço das principais iniciativas da pasta e destacou a ampliação do Bolsa Atleta Salvador em 2026. O benefício varia de R$ 300 a R$ 2 mil, conforme o ranqueamento dos atletas contemplados.

“Além disso, mais de 600 atletas já viajaram pelo mundo inteiro, inclusive para países como Japão, Alemanha e Estados Unidos, por meio da Ajuda de Custo que a Prefeitura concedeu nos últimos dois anos. Vale frisar que priorizamos aqueles que estão no Cadastro Único (CadÚnico), pois nosso olhar é sempre para o atleta mais vulnerável, porque sabemos que o esporte é uma das ferramentas mais potentes de transformação e ascensão social”, pontuou.

Entre os exemplos de impacto das políticas públicas está a estudante Isa Eduarda, de 14 anos, atleta da natação e beneficiária do Bolsa Atleta Salvador.

“Esse apoio é muito bom, porque dá àqueles atletas que não têm como pagar a oportunidade de pelo menos conseguir competir e também ter novas conquistas. Já competi em Sergipe, no Ceará e no Amazonas. Participei dessas competições com a ajuda da Prefeitura e isso foi muito importante pra mim”, contou.

Com mais de 100 medalhas conquistadas, Isa também inspira o irmão mais novo, de 10 anos, praticante de judô. O pai dos atletas, o enfermeiro José Carlos, destacou a importância do incentivo municipal.

“Esse apoio da Prefeitura foi muito benéfico. A gente tem muitos gastos com viagem e outras coisas mais. Sem contar que, na vida cotidiana, para a gente conseguir algo para os nossos filhos é bastante complicado. Então, através da Bolsa Atleta e outros programas que a Prefeitura tem, a gente tenta galgar alguma coisa para ela”, disse.

A programação do evento contou ainda com apresentações esportivas, depoimentos de atletas e a participação da Receita Federal, parceira institucional da iniciativa. Como parte dessa parceria, a Prefeitura passou a entregar malas de viagem para atletas atendidos pelos programas municipais, auxiliando na logística de competições.

O superintendente da 5ª Região Fiscal da Receita Federal, Francisco Lessa Ribeiro Júnior, destacou o valor social do esporte. “Estou ouvindo o barulho das medalhas que anima a todos nós. A missão da Receita não é diretamente vinculada ao esporte, mas é prover recursos públicos para o Estado nas suas diversas necessidades. E o esporte é também uma política pública muito importante, com muitos dividendos sociais para o país. Como baiano, soteropolitano, poder ajudar o mínimo que seja é motivo de grande alegria e nos anima a seguir apoiando a Prefeitura”, afirmou.