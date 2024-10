Prova Costa a Costa Litoral Norte terá segunda edição em Guarajuba

Prova Costa a Costa Litoral Norte terá segunda edição marcada para o dia 30 de novembro. - Foto: Divulgação

A praia de Guarajuba será o palco da segunda edição da Prova Costa a Costa Litoral Norte, marcada para acontecer no dia 30 de novembro, um sábado. O evento terá um percurso de 35 quilômetros e terá 5% das inscrições destinadas às Obras Sociais Irmã Dulce.

Leia mais:

>> Bia Haddad vence britânica e vai às quartas do WTA 500

>> Tenista polonesa Iga Swiatek contrata treinador das estrelas

>> Mbappé decide se irá se posicionar sobre caso de estupro na Suécia

Entre atletas, equipe técnica, familiares e simpatizantes do esporte, a prova reunirá 300 pessoas e incluirá disputas de Canoas Polinésias individuais (V1R ou OC2), válidas para o Campeonato Baiano de Canoagem Va’a, chancelado pela Federação Baiana de Canoa Polinésia/VA’A (FEVAABA).

Buscando incentivar o turismo no litoral da Bahia, o evento é realizado pela M1 Eventos e chancelado pela FEVAABA. O evento também conta com o patrocínio do Governo do Estado da Bahia, por meio da SETUR (Secretaria de Turismo), sob a liderança do Ilmo.

A Prova Costa a Costa Litoral Norte teve sua primeira edição em 2023, que contou com atletas do Sul da Bahia e de Sergipe. A edição deste ano terá largada na praia de Guarajuba, tendo como base o restaurante Prefeitinho Junior, com chegada em Busca Vida e recepção em Buraquinho, no Brizza Beach Club.