"Quando o Bahia tem oportunidade, empata ou perde", diz comentarista

Rafael Ratão, atacante do Bahia - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Na contramão do projetado pela torcida tricolor, a equipe comandada por Rogério Ceni somou apenas dois pontos nas ultimas quatro partidas disputadas. Se antes da partida contra o Cuiabá o cenário era de festa, após o empate contra o Internacional a situação ficou ainda mais complicada.

Com a sequência de quatro jogos sem vencer, sendo três destas partidas em casa, o Bahia viu o pelotão de frente se afastar, e consequentemente, os times de baixo encostarem.

Atualmente na 7ª posição, com 32 pontos conquistados, o Esquadrão está a quatro pontos do Fortaleza, 4º colocado, mas com um jogo a mais que os cearenses, e também a quatro pontos do Athletico-PR, 8º colocado, mas que possui dois jogos a menos que o tricolor baiano.

Diante desta sequência atual, o Tricolor de Aço perdeu força na disputa de postulante ao título e candidato à vaga direta na Libertadores de 2025. Nesta segunda-feira, 29, o jornalista José Trajano, afirmou, durante o Posse de Bola, do UOL Esporte, que não fala mais do Bahia como candidato à parte mais alta da tabela: “Toda vez que você acha que pode ir, o Bahia não vai”.



“O torcedor baiano deve ficar muito irritado com o Rogério Ceni e companhia, porque todas as vezes que o Bahia tem oportunidade de se dar bem na tabela e subir, não vai. Empata ou perde, sempre”, garantiu o comentarista.

Objetivo

Apesar do momento delicado, o treinador Rogério Ceni revelou um compromisso de levar o Esquadrão para a edição de 2025 da Copa Libertadores:

"Eu tenho um compromisso, falo com eles todos os dias, eu quero ano que vem estar na Copa Libertadores. É um objetivo meu, particular", afirmou o comandante tricolor, durante entrevista coletiva após o duelo contra o Internacional.