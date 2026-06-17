Real Madrid dá chapéu em rivais e anuncia craque português; confira

O Real Madrid segue movimentando o mercado de transferências e anunciou, nesta quarta-feira, 17, mais um reforço para a próxima temporada. O clube espanhol confirmou a chegada do meia-atacante Bernardo Silva, que encerrou sua passagem pelo Manchester City e assinou contrato com os merengues até o fim da temporada 2027/28.

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Livre no mercado após deixar a equipe inglesa, o português desembarca no Santiago Bernabéu sem custos de transferência. A negociação foi concluída após o Real superar a concorrência de outros gigantes do futebol espanhol, como Barcelona e Atlético de Madrid.



De acordo com informações ligadas às tratativas, o chamado “fator Mourinho” teve papel importante para que o jogador optasse pelo projeto madridista, permitindo ao clube garantir mais uma contratação de peso para o elenco.



A chegada de Bernardo Silva amplia a reformulação promovida pela diretoria comandada por Florentino Pérez. No início da semana, o Real Madrid já havia oficializado a contratação do lateral Marc Cucurella, destaque da seleção espanhola e ex-jogador do Chelsea.





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O clube, no entanto, não pretende encerrar suas investidas no mercado. Os nomes do zagueiro Ibrahima Konaté e do lateral Denzel Dumfries seguem em pauta e possuem negociações avançadas com a equipe espanhola. Ambos já foram citados publicamente por Florentino Pérez como alvos do planejamento para a nova temporada.



Além das movimentações por reforços, o Real também assegurou a permanência de uma de suas principais peças defensivas. Na última terça-feira (16), a diretoria anunciou a renovação contratual do zagueiro Antonio Rüdiger.



Enquanto ajusta os últimos detalhes do elenco, o Real Madrid também se prepara para dar início aos trabalhos de pré-temporada. A reapresentação do grupo está marcada para o dia 13 de julho, quando a equipe começará a preparação para os desafios da próxima campanha.