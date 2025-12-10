Menu
ESPORTES
RENOVAÇÃO

Rebaixado no Juventude, Mandaca entra na mira do Vitoria para 2026

Além do rubro-negro, volante interessa outros clubes do Brasil e exterior

João Grassi e Rodrigo Tardio

Por João Grassi e Rodrigo Tardio

10/12/2025 - 10:44 h | Atualizada em 10/12/2025 - 11:44
Mandaca tem sondagens de pelo menos quatro clubes
Rebaixado com o Juventude para a Série B do Brasileirão de 2026, o volante Luis Mandaca deve permanecer na elite do futebol brasileiro em 2026. O volante de 24 anos recebeu sondagens de pelo menos quatro clubes, entre eles o Vitória.

Athletico-PR, Botafogo, Fluminense e Red Bull Bragantino demonstram interesse no ex-Corinthians. Clubes europeus e uma equipe do Japão também demonstraram interesse no atleta.

Trajetória

Mandaca, que tem passagem pelo Corinthians, clube que defendeu até 2023, está entre os cotados para sair do Jaconero, como é conhecido o Juventude, já que o contrato com o time de Caxias do Sul vai até o final de 2026.

O jogador atua como 2º volante ou mais aberto pelo lado esquerdo. O meia soma dois gols e uma assistência em 31 partidas disputadas no Campeonato Brasileiro. Ele foi uma peça constante no time, somando 31 jogos no Campeonato Brasileiro de 2026, sendo 28 deles como titular.

Reformulação

A tendência é que o Juventude, com o rebaixamento, busque negociar alguns de seus ativos para gerar receita, e o volante, por seu desempenho consistente, é um dos principais nomes cotados para deixar o clube.

O bom rendimento individual, apesar da campanha ruim do clube, levou o Juventude a estender o vínculo contratual de Mandaca até o final de 2026, justamente para valorizar o ativo em uma futura negociação, seja por empréstimo ou venda, visando fazer "caixa" após o descenso para a Série B.

