Relembre o último triunfo do Bahia sobre o Vitória no Barradão

O Bahia tenta quebrar um jejum de vitórias no Barradão que dura mais de cinco anos - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Bahia pode até nunca ter vencido o Vitória no Barradão, mas triunfos azuis, vermelhos e brancos em território rubro-negro não são tão incomuns, apesar do último triunfo tricolor no estádio ter acontecido há mais de cinco anos.

Na memória tricolor, a mais recente lembrança de um confronto entre Bahia e Vitória no Barradão é a do título baiano de 2025, conquistado em território rubro-negro. Contudo, mesmo com o Esquadrão erguendo a taça na casa do Leão, o resultado terminou em empate, e o Tricolor de Aço mantém o jejum de triunfos no estádio adversário.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A última vez que o Bahia saiu do Barradão com um triunfo foi no dia 1º de março de 2020, antes mesmo da pandemia da COVID-19, em duelo válido pela 1ª fase do Campeonato Baiano daquele ano. Na ocasião, o Bahia venceu por 2 a 1, com gols marcados por Anderson Jesus e Arthur Rezende, de falta, praticamente no último lance da partida, garantindo o triunfo tricolor. O gol solitário do Vitória foi marcado por Eron.

| Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Vale ressaltar que, na partida em questão, tanto Bahia quanto Vitória foram a campo com seus respectivos “times de transição”, que já não existem mais, mas que estavam ativos na época.

O Tricolor de Aço entrou em campo com Fernando Castro, Willean Lepo, Anderson Jesus, Ignácio, Mayk, Yuri Lara, Edson Fernando, Arthur Rezende, Matheus Saldanha, Gustavo Custódio e Alesson. Já o Leão da Barra escalou Lucas Arcanjo, Wellisson, Nuno, Carlão, Leocovick, Gabriel Bispo, Romisson, Matheus Tenório, Eduardo, Ruan Levine e Eron.

Portanto, levando em consideração apenas partidas com as equipes profissionais, o último triunfo do Bahia no Barradão aconteceu em 2018, quando venceu por 1 a 0 no dia 8 de abril, com gol marcado por Elton, garantindo o título de campeão baiano em território rubro-negro.

| Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Naquele jogo, o Bahia entrou em campo com Douglas Friedrich, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Tiago, Léo, Gregore, Zé Rafael, Elton, Marco Antônio, Vina e Edigar Junio, enquanto o Vitória escalou Fernando Miguel, Bruno, Walisson Maia, Juninho, Pedro Botelho, Rodrigo Andrade, Fillipe Soutto, Uillian Correia, Jonatas Belusso, Neilton e Luan Silva.

Nesta quinta-feira, 16, às 21h30, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia terá a oportunidade de voltar a vencer no Barradão após um longo período.