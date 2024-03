Retorno da torcida visitante em Ba-Vi não está descartado, diz MP | A TARDE

Clássico Ba-Vi com duas torcidas ainda em 2024 é um cenário que não está descartado pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA). Para que isso se torne realidade, está sendo debatida a criação de “condições objetivas”, conforme revelou o órgão ao portal A TARDE nesta quinta-feira, 22, em nota oficial.

De acordo com o MP-BA, a possibilidade de retorno da torcida visitante nos clássicos entre Bahia e Vitória ainda está em discussão, por parte de todos os atores envolvidos, sendo eles os clubes, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) e o próprio Ministério Público.

“Atualmente, está sendo debatida a elaboração de um plano de gerenciamento do entorno dos estádios, vias de acesso e responsabilidades de cada órgão para eventual implementação”, afirmou o MP-BA.

A manifestação do Ministério Público da Bahia vem dois dias após o portal A TARDE revelar a insatisfação do governador Jerônimo Rodrigues (PT) com a falta de iniciativa de Bahia e de Vitória para dar fim à recomendação por torcida única.

Conforme interlocutores próximos ao Palácio de Ondina, o governador ouviu de Pedro Maia, novo procurador-geral do MP-BA, durante reunião na última sexta-feira, 16, que a dupla Ba-Vi não estaria facilitando as conversas para o retorno do clássico com duas torcidas.

Questionado na segunda-feira, 19, sobre o assunto, Jerônimo jogou a responsabilidade para os clubes e afirmou já ter feito tudo que poderia fazer para encerrar com a medida de torcida única.

“Minha parte foi feita. Eu não vou mais ficar insistindo nessa conversa. Os clubes precisam, pelo menos Bahia e Vitória, fazer alguma coisa”, afirmou o gestor estadual, quando perguntado pelo portal A TARDE.

Já o secretário estadual da Segurança Pública, Marcelo Werner, foi mais otimista e disse nesta quarta-feira, 21, que o fim da torcida única pode acontecer ainda durante o primeiro semestre de 2024.

“Pode ser que aconteça, mas depende muito do diálogo entre os atores, as recomendações em relação à segurança, […] dos clubes e as federações, sobre a quantidade de ingressos, até isso tem que haver uma flexibilização dos clubes”, sinalizou Werner ao portal A TARDE.

O próximo clássico Ba-Vi está previsto para acontecer no próximo dia 20 de março, uma quarta-feira à noite. Caso tudo continue como está, o jogo deve ocorrer apenas com a presença da torcida do Bahia, já que o mando de campo será tricolor, na Fonte Nova.

Outros dois confrontos entre Bahia e Vitória em 2024 certamente ocorrerão durante o Campeonato Brasileiro, já que ambos disputarão a Série A nesta temporada. Antes, os clássicos ainda poderão se repetir nas fases finais do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste, dependendo do desempenho dos rivais nessas competições.