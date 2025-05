Rival do Vitória, Cerro Largo nunca venceu em casa na Sul-Americana

Único triunfo do Cerro Largo na Sul-Americana foi diante do Vitória, no Barradão - Foto: Arisson MARINHO / AFP

Próximo adversário do Vitória na Copa Sul-Americana, o Cerro Largo, do Uruguai, ainda não venceu dentro de casa na competição continental e busca, no jogo contra o Rubro-Negro, conquistar seu primeiro triunfo dentro de casa na história da competição continental.

O clube uruguaio, inclusive, conquistou seu primeiro resultado positivo em competições internacionais diante do próprio Leão, quando saiu vencedor, por 1 a 0, no Barradão, pela terceira rodada.

A equipe uruguaia disputou seis jogos atuando como mandante no torneio, somando quatro empates e duas derrotas. Vale mencionar que o 'Aranchán' empatou em 2 a 2 no tempo regulamentar diante do Danubio-URU, e venceu os compatriotas em disputa de pênaltis, que garantiu a vaga do time na fase de grupos da edição atual.

Na sétima colocação do Campeonato Uruguaio com 21 pontos em 14 jogos, o Cerro Largo venceu três partidas nas últimas cinco e não só depende apenas dos seus esforços como também pode sacramentar a eliminação do Vitória na competição.

Se vencer no estádio Centenário, na próxima quarta-feira, 14, às 21h30, a equipe pode se classificar matematicamente caso o lanterna Defensa y Justicia não vença o líder Universidad Católica, de Quito.

Confira os jogos do Cerro Largo como mandante na Sul-Americana:

Cerro Largo 0 x 0 Aurora - 1ª fase em 2012

Cerro Largo 2 x 2 Peñarol - 1ª fase em 2021

Cerro Largo 0 x 1 Montevideo Wanderers - 1ª fase em 2022

Cerro Largo 2 (6) x (5) 2 Danubio 0 1ª fase 2025

Cerro Largo 0 x 0 Defensa y Justicia - 2025

Cerro Largo 1 x 3 Universidad Católica - 2025