River Plate faz contratação mais cara da história por craque argentino

O River Plate avançou de forma decisiva para contratar Thiago Almada e chegou a um acordo verbal com o Atlético de Madrid por 50% dos direitos econômicos do meia. Segundo o jornal argentino Olé, o negócio está avaliado em 20 milhões de euros, cerca de R$ 127 milhões na cotação atual.

O entendimento também prevê a transferência dos direitos federativos do jogador para o clube de Buenos Aires. A conclusão da operação, porém, ainda depende da aprovação de Almada, que pretende definir o futuro apenas depois do fim da participação da Argentina na Copa do Mundo.

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A diretoria do River trabalha na contratação desde antes do Mundial e intensificou as conversas nas últimas semanas, e nos bastidores, o clube demonstra confiança de que conseguirá fechar o negócio.

Resposta após a Copa

Apesar do avanço entre os clubes, Thiago Almada ainda não deu o aval definitivo para a transferência. O meia está concentrado com a seleção argentina e deseja esperar o encerramento da campanha no Mundial antes de tomar uma decisão.

Segundo o Olé, o River já havia recebido uma sinalização positiva do estafe do jogador em reuniões realizadas antes da Copa. A proposta salarial apresentada pelo clube argentino também seria superior aos vencimentos atuais de Almada no Atlético de Madrid.

O meio-campista tem contrato com a equipe espanhola até junho de 2030.

Almada pela Argentina na Copa do Mundo de 2026 - Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

River busca Almada desde antes do Mundial

As conversas por Thiago Almada, no entanto, não começaram agora. A diretoria do River já monitorava a situação do jogador antes do início da Copa e passou a tratar a contratação como prioridade na janela.

O clube argentino vê no meia uma oportunidade de elevar o nível técnico do elenco e trazer de volta ao país um jogador ainda jovem, campeão mundial e com experiência recente no futebol brasileiro e europeu.

O acordo por metade dos direitos econômicos também indica um investimento de grande porte. Caso seja confirmado, o negócio estará entre os movimentos mais relevantes do mercado sul-americano.

Almada pela Argentina na Copa do Mundo de 2026 - Foto: JOSE BRETON/AFP

Pouco espaço no Atlético de Madrid

Almada busca mais minutos depois de ter pouco espaço sob o comando de Diego Simeone. Mesmo vinculado ao Atlético de Madrid por longo prazo, o meia não conseguiu se firmar como protagonista na equipe espanhola.

Esse cenário abriu espaço para a investida do River. A possibilidade de atuar com mais frequência, assumir papel central no time e receber uma proposta salarial superior pesa a favor do clube argentino.

Almada pela Argentina na Copa do Mundo de 2026 - Foto: JOSE BRETON/AFP

Campeão pelo Botafogo em 2024

Para os fãs de futebol brasileiro, Thiago Almada é um velho conhecido. Em 2024, fez parte do elenco do Botafogo campeão do Campeonato Brasileiro e da Libertadores.

O desempenho no clube carioca reforçou sua projeção internacional e antecedeu a ida para o Atlético de Madrid. Agora, menos de dois anos depois, o meia pode voltar ao continente para defender um dos clubes mais tradicionais da Argentina.

Almada também faz parte da seleção argentina que disputa a Copa do Mundo de 2026 e segue como uma das opções ofensivas de Lionel Scaloni.

Almada pela Argentina na Copa do Mundo de 2026 - Foto: VANESSA CARVALHO/AFP

Negociação altera planos do River

O avanço por Thiago Almada fez o River reduzir o ritmo das conversas por outros jogadores que estavam no radar. Entre os nomes avaliados estavam Ángel Correa, do Tigres, e Giovanni Simeone, do Torino.

A expectativa da diretoria é concluir primeiro a contratação de Almada para, depois, decidir se retomará outras negociações no mercado.

Almada pela Argentina na Copa do Mundo de 2026 - Foto: STEFAN KOOPS/AFP

Contratação ainda não está fechada

Mesmo com o acordo verbal entre River Plate e Atlético de Madrid, a transferência ainda não pode ser considerada concluída. Falta o aval do jogador e a formalização dos documentos.

A tendência é que a definição aconteça depois da participação argentina na Copa. Até lá, o River mantém o otimismo e aguarda a resposta de Almada.

Caso aceite, o meia chegará ao clube em uma operação de 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos, com a missão de se tornar uma das principais referências técnicas do elenco.