Robson provoca rival após WBC exigir revanche: "Pare de chorar"

Robson venceu Foster após uma controversa decisão dividida - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O boxeador baiano Robson Conceição se pronunciou rapidamente, através das redes sociais, após o Conselho Mundial de Boxe (WBC, em inglês) decidir pela revanche imediata do combate que culminou com o título do brasileiro. Ele venceu o americano O'Shaquie Foster por decisão dividida.

"Pare de chorar e venha lutar! E dessa vez, não corra. Vejo você no final do ano. Vamos ver quem é quem quando o 'gongo soar'. Eu sou O BRABO", escreveu Robson Conceição em sua conta no X, antigo Twitter.

A nova luta, até o momento, ainda não tem data para acontecer. No entanto, segundo o próprio Robson Conceição, ele tem o interesse de fazer a primeira defesa de título ainda em 2024, preferencialmente em alguma data entre os meses de novembro e dezembro.

Robson venceu Foster após uma controversa decisão dividida. Os três juízes pontuaram a luta de forma diferente: Anthony Lundy viu vitória do brasileiro em oito dos 12 rounds (116-112), Ronald McNair teve o placar contrário, a favor de Foster (112-116) e Paul Wallace apontou triunfo do baiano em sete assaltos (115-113).

Logo após o título, a WBC comunicou que iria revisar as pontuações dos árbitros, gerando rumores de que o resultado poderia ser anulado e o cinturão de Robson destituído. No entanto, mesmo com a decisão de revanche imediata, o baiano segue como campeão mundial.