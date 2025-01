Rodrigo Garro, do Corinthians, é indiciado por homicídio culposo

Meio-campista do Corinthians, Rodrigo Garro - Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O meia do Corinthians, Rodrigo Garro, prestou novo depoimento neste domingo, 5, em La Pampa, na Argentina, sobre o acidente automobilístico com vítima fatal no qual se envolveu no último sábado, 4. Na audiência de instrução, o jogador foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Segundo a decisão, não houve agravante por ter sido constatada baixa presença de álcool no sangue de Garro. A quantidade apontada a partir do teste etilômetro realizado foi 0,54g, abaixo do mínimo de 1g. Agora, Rodrigo Garro aguardará o julgamento em liberdade.

Não há nenhum impeditivo para o meia deixar a Argentina enquanto isso. O jogador foi enquadrado no artigo 84, que trata de condução imprudente e negligente de veículo automotor. Por conta disso, Garro teve a carteira de habilitação suspensa.

