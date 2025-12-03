Menu
ESPORTES
ESPORTES

Rogério Ceni cobra "personalidade e culhão" ao Bahia pelo G-5

Esquadrão de Aço encara o Fluminense com chances de vaga no G-5 do Brasileirão

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

03/12/2025 - 23:58 h
Rogério Ceni, técnico do Bahia
Rogério Ceni, técnico do Bahia -

O Bahia precisa vingar a eliminação nas semifinais da Copa do Brasil para terminar 2025 com chave de ouro. Com chances de vaga no G-5 do Brasileirão se vencer o Fluminense no próximo domingo, 7, o Tricolor pretende "superar os fantasmas" da derrota amarga no Maracanã e, para o técnico Rogério Ceni, a possível classificação à fase de grupos da Libertadores passa muito por "personalidade e culhão".

Em entrevista coletiva após o triunfo por 2 a 0 sobre o Sport, nesta quarta-feira, 3, o comandante revelou conversas diárias com os jogadores para reforçar o quanto é crucial garantir vaga direta na fase de grupos da competição continental, evitando as etapas classificatórias.

"Eu chamo eles para conversar todo dia e relembro a diferença que é classificar direto pra fase de grupos da Libertadores, a diferença que é começar em fevereiro uma pré-Libertadores, com duas fases difíceis, ou entrar em abril, depois do Brasileirão ter começado e estadual ter acabado", disse Rogério.

"Cada um tem o seu jeito de ser, alguns focam mais e outros não tem tanto foco, mas relembrar todos os dias da importância que seria acabar em quinto, eu falo todos os dias e relembrarei-os no sábado. Se eles tiverem personalidade e culhão, quem sabe a gente ganhe", completou, enfaticamente.

Na sexta colocação com 60 pontos, o Bahia precisa torcer para um tropeço do Botafogo diante do Cruzeiro, em duelo nesta quinta-feira, 4, em Belo Horizonte, para depender apenas de si em busca de vaga no G-5. Para Rogério Ceni, o objetivo é simples: "Precisamos vencer".

"Trabalhar e jogar de igual para igual. Precisamos vencer, o empate não nos garante nada. Temos que recuperar os jogadores e tentar pressionar o adversário, diferente do que foi na Copa do Brasil. Não podemos ter um comportamento como aquele. A chance que temos é vencer. Tentar ter uma postura diferente do que foi o último jogo contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, para ter uma esperança pelo quinto lugar", completou.

Tags:

Bahia Brasileirão copa do brasil G-5 libertadores Rogério Ceni

x