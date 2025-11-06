Rogério Ceni surpreende e liga para Ancelotti após polêmica na Seleção

Rogério Ceni e Carlo Ancelotti - Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

O técnico Carlo Ancelotti, da Seleção Brasileira, recebeu uma ligação inusitada de Rogério Ceni após o momento de "climão" causado pelas declarações de Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira sobre a "invasão" de treinadores estrangeiros no Brasil.

De acordo com a ESPN, o comandante do Bahia e outros nomes de peso entraram em contato com o italiano para manifestar apoio e repudiar as declarações dos ex-treinadores, que afirmaram torcer para que apenas treinadores brasileiros comandem a Seleção. Além de Ceni, Felipão e Renato Gaúcho também deixaram claro que não compartilham da mesma opinião.

As ligações fizeram bem para Ancelotti e o italiano ficou agradecido com os gestos dos comandantes brasileiros. Desde que chegou ao Brasil, o ex-Real Madrid faz questão de deixar claro que vem sendo muito bem recebido em território tupiniquim.

Com o lateral-esquerdo Luciano Juba, do Bahia, à disposição, Carlo Ancelotti comanda a Seleção em amistosos contra Senegal, em 15 de novembro, às 13h, e Tunísia, no dia 18, às 16h30.