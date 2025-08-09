Rogério Ceni x Renato Gaúcho: Veja quem leva vantagem nos confrontos

Rogério Ceni versus Renato Gaúcho: Quem levará a melhor esta noite na Fonte Nova? - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia e Lucas Merçon / Fluminense FC

Bahia e Fluminense se enfrentam neste sábado, 9, às 21h, na Arena Fonte Nova, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marca mais um capítulo da rivalidade particular entre os técnicos Rogério Ceni e Renato Gaúcho, que chegam para o jogo com um histórico equilibrado: nove confrontos diretos, com quatro vitórias para cada e um empate.

O primeiro encontro entre eles foi em 2019, quando Renato dirigia o Grêmio e Ceni comandava o Fortaleza. Desde então, os dois mediram forças em diferentes clubes e competições. O último confronto aconteceu nas oitavas de final da Copa do Brasil do ano passado, quando o Bahia de Ceni eliminou o Grêmio de Renato com duas vitórias.

Momento das equipes e dos técnicos

Rogério Ceni vive a passagem mais longa da carreira como treinador, prestes a completar dois anos a frente do Esquadrão de Aço. Sob seu comando, o time azul, vermelho e branco mantém a base do elenco e busca consolidar presença no G-6 e até a disputar o G-4.

Renato Gaúcho assumiu o Fluminense em abril de 2025 e, apesar da troca recente, já conquistou a torcida do tricolor carioca após a boa campanha no Mundial de Clubes. O time, porém, ainda busca estabilidade no Brasileirão.

Jogo é fundamental para as duas equipes

O Bahia pode encerrar o primeiro turno no G-4 em caso de triunfo diante da sua fiel torcida, enquanto o Fluminense precisa pontuar para se aproximar da zona de classificação para competições continentais. Além da briga na tabela, o jogo carrega o peso do desempate no retrospecto entre os treinadores.

Bahia pode chegar a melhor campanha no primeiro turno no Brasileirão de pontos corridos

Vale salientar que em caso de triunfo do Esquadrão diante dos cariocas, o time de Ceni alcançará os 32 pontos, superando os desempenhos dos primeiros turnos do Brasileirão de 2019 e 2024, quando somou 31 pontos nas 19 primeiras rodadas.

Veja o histórico de confrontos entre Rogério Ceni e Renato Gaúcho:

2019 – Grêmio 1x0 Fortaleza (Brasileirão) – Renato

2019 – Cruzeiro 1x4 Grêmio (Brasileirão) – Renato

2019 – Fortaleza 2x1 Grêmio (Brasileirão) – Ceni

2020 – Grêmio 1x1 Fortaleza (Brasileirão) – Empate

2020 – Grêmio 2x4 Flamengo (Brasileirão) – Ceni

2021 – São Paulo 0x4 Flamengo (Brasileirão) – Renato

2023 – Grêmio 1x0 Bahia (Brasileirão) – Renato

2024 – Bahia 1x0 Grêmio (Brasileirão) – Ceni

2024 – Grêmio 0x2 Bahia (Copa do Brasil) – Ceni