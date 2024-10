Roland Garros homenageia Maria Esther Bueno: "Pioneira e campeã"

Maria Esther durante disputa de tênis - Foto: Divulgação/Acervo pessoal / Família Maria Esther Bueno

Conhecida internacionalmente como uma das maiores tenistas da história, a brasileira Maria Esther Bueno foi homenageada pelo perfil oficial de Roland Garros na manhã desta terça-feira, 15. A Bailarina do tênis, como era conhecida, completaria 88 anos neste mês de outubro, o que leva fãs e admiradores a relembrarem a brilhante carreira da paulista.

Ao todo, Maria Bueno somou 35 finais de Grand Slam, conquistando 19 títulos, entre simples e duplas. Seu primeiro título veio na grama sagrada de Wimbledon, aos 19 anos, quando colocou o seu nome na eternidade. Na sequência, venceu mais um troféu em Londres, além de ser campeã quatro vezes do US Open, e chegar na final do Australian Open e Roland Garros. ambos no individual.

A paulista é vista como a maior atleta do esporte no país, somando mais títulos que qualquer outro brasileiro, inclusive de Gustavo Kuerten, o Guga. Maria conquistou um feito impressionante, dominando o topo do ranking em 1959, 1960, 1964 e 1966.

Em homenagem a tenista, o perfil do saibro francês destacou a importância de Maria Esther Bueno, destacando sua memória inesquecível e sua ausência sentida.

"Hoje é dia de lembrar de Maria Esther Bueno, a maior brasileira a empunhar uma raquete de tênis. Pioneira e grande campeã. Seus feitos são inesquecíveis. Sua ausência sempre será sentida", escreveu o Grand Slam.