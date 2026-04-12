Saiba quanto vai custar o pacote de figurinhas da Copa de 2026

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Neste ano, serão 112 páginas, além da capa, em um total de 980 cromos - Foto: Divulgação

O álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 será lançado no dia 1º de maio, mas já está com pré-vendas abertas para colecionadores que aguardam a cada quatro anos por novidades.

Neste ano, serão 112 páginas, além da capa, em um total de 980 cromos, entre figurinhas dos principais jogadores das 48 seleções participantes, além de modelos especiais como, estádios, bola do evento e logo Panini.

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Cada envelope vai custar R$ 7 com sete figurinhas. Ou seja, R$ 1 por cromo. As vendas estão sendo realizadas pelo site da Panini

Veja tudo sobre o álbum da Copa de 2026