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COPA DO MUNDO

Saiba quanto vai custar o pacote de figurinhas da Copa de 2026

Neste ano, serão 112 páginas, além da capa, em um total de 980 cromos

Carla Melo
Por

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Neste ano, serão 112 páginas, além da capa, em um total de 980 cromos
Neste ano, serão 112 páginas, além da capa, em um total de 980 cromos -

O álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 será lançado no dia 1º de maio, mas já está com pré-vendas abertas para colecionadores que aguardam a cada quatro anos por novidades.

Neste ano, serão 112 páginas, além da capa, em um total de 980 cromos, entre figurinhas dos principais jogadores das 48 seleções participantes, além de modelos especiais como, estádios, bola do evento e logo Panini.

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Cada envelope vai custar R$ 7 com sete figurinhas. Ou seja, R$ 1 por cromo. As vendas estão sendo realizadas pelo site da Panini

Veja tudo sobre o álbum da Copa de 2026

  • Data de lançamento: 1º de maio
  • Coleção completa: 980 cromos, sendo 68 especiais em papel metalizado
  • Envelope: R$ 7 com 7 cromos (R$ 1 por figurinha)
  • Álbum brochura: R$ 24,90
  • Álbum capa dura: R$ 74,90
  • Álbum capa dura prateado/dourado: R$79,90
  • Box luva premium taça: R$ 359,90 (Exclusivo no site Panini)

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Tags:

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