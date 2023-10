Saiba quem foram os vencedores da primeira edição do A TARDE Run | A TARDE

Com provas de 5, 10, 21 e 42 quilômetros, a primeira edição da A TARDE Run - a Maratona da Bahia, teve de tudo um pouco: superação, inclusão e determinação. Corredores de toda a Bahia e do Brasil participaram da maratona que abre as festividades de 111 anos do A TARDE.

Na corrida dos 5 quilômetros, a categoria feminina foi vencida pela corredora Karen Santana. Ela elogiou oevento e comentou da alegria em disputar uma competição com um percurso diferente, o que aumenta o desafio dos participantes. Na categoria masculina, o vencedor foi o corredor João Pedro Encarnação, que celebrou o A TARDE Run, alegando que ele "chegou para ficar".



A prova dos 10 quilômetros foi vencida por Bruna Chaves, na categoria feminina, e por Icaro Melo Chagas, na masculina. Ambos classificaram a participação na Maratona da Bahia como "Surreal" e "Sensacional".



Já na prova dos 21 quilômetros, os vecendores foram: Vaniclea Moura, no feminino, e João Marcos Santos, no masculino. Por fim, a maratona, os 42 quilômetros, foi conquistada pelos corredores Carla Barbosa e Marcio Barreto, que contou sua história de vida.



A Maratona da Bahia é uma realização do Grupo A TARDE, com organização da Viramundo, produção da Heads Events, apoio da Itaipava Arena Fonte Nova e patrocínio da Powerade e Crystal.