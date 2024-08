Saldo positivo! Brasileiros garantem vaga nas quartas de final do remo

Lucas Verthein, do remo - Foto: Luiza Moraes / COB

O primeiro dia oficial dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 foi positivo para os atletas do remo brasileiros. Na manhã deste sábado, 27, Lucas Verthein e Beatriz Tavares classificaram às quartas de final do skiff simples, ambos na 3ª colocação.

Esta é a 2ª participação de Lucas, que caiu na semifinal da edição de Tóquio-2020. O atleta do Botafogo encerrou a primeira etapa com um tempo de 06:54.96 e agora irá em busca de melhorar o seu feito em Jogos. No Pan-Americano de Santiago, em 2023, o remador garantiu a medalha de ouro e quebrou um jejum de 36 anos do Time Brasil.

Pelo mesmo caminho, a brasileira Beatriz Tavares também avançou, fazendo a felicidade completa da delegação ao completar o percurso em um tempo de 7:49.66. Também do Botafogo, a atleta está na sua primeira participação em Jogos Olímpicos.

As quartas de finais do skiff simples masculino irão ocorrer na próxima quinta-feira, 1 de agosto, a partir das 4h50. Em caso de bom resultado, os atletas disputam a final no dia 3 de agosto, sábado, às 5h30. Para o feminino, as quartas ocorrem na terça-feira, 30, e as finais na sexta-feira, 2.