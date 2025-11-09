Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Santos perde para o Flamengo e Vitória segue fora do Z-4

Equipe carioca venceu o Alvinegro e ajudou o Vitória

Redação

Por Redação

09/11/2025 - 21:01 h
Imagem ilustrativa da imagem Santos perde para o Flamengo e Vitória segue fora do Z-4
-

O Vitória vai passar a rodada do Campeonato Brasileiro fora da zona de rebaixamento. O Santos, primeira equipe do Z-4, e que poderia passar o Leão acabou sendo derrotado pelo Flamengo por 3 a 2, no Rio de Janeiro.

O Leão, que empatou com o Botafogo, chegou aos 35 pontos, enquanto o Santos, que tem um jogo a menos, contra o Palmeiras, estacionou nos 33.

Leia Também:

Jair Ventura reforça que Vitória não desistirá enquanto houver chance
Empate do Vitória mantém Bahia forte na briga pela Libertadores
Renato Kayzer valoriza empate do Vitória: "Cada ponto importa"

A equipe baiana só volta a campo no dia 19 de novembro, para enfrentar o Palmeiras, no Allianz. Já o Santos joga no dia 15, também contra o Verdão, em duelo atrasado da Série A.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Botafogo campeonato brasileiro Palmeiras Rebaixamento santos vitória

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

Play

Final Ba-Vi Feminino: gramado da Fonte Nova causa estranhamento; veja

x