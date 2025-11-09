ESPORTES
Santos perde para o Flamengo e Vitória segue fora do Z-4
Equipe carioca venceu o Alvinegro e ajudou o Vitória
Por Redação
O Vitória vai passar a rodada do Campeonato Brasileiro fora da zona de rebaixamento. O Santos, primeira equipe do Z-4, e que poderia passar o Leão acabou sendo derrotado pelo Flamengo por 3 a 2, no Rio de Janeiro.
O Leão, que empatou com o Botafogo, chegou aos 35 pontos, enquanto o Santos, que tem um jogo a menos, contra o Palmeiras, estacionou nos 33.
A equipe baiana só volta a campo no dia 19 de novembro, para enfrentar o Palmeiras, no Allianz. Já o Santos joga no dia 15, também contra o Verdão, em duelo atrasado da Série A.
