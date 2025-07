Seleção quer chegar ao sorteio da Copa com CT definido nos EUA

Componentes da CBF inspecionam Centros de Treinamento para a Copa do Mundo - Foto: Divulgação / CBF

Mesmo antes de conhecer seus adversários na fase de grupos, a Seleção Brasileira já se movimenta para chegar à Copa do Mundo de 2026 com o seu centro de treinamento definido. A estratégia da CBF é garantir estrutura de excelência antes que a concorrência aumente.

Até o momento, apenas nove seleções estão classificadas para o Mundial. A partir de dezembro, quando acontecerá o sorteio dos grupos, serão 48 países em busca dos chamados base camps, locais que combinem centro de treinamento, hospedagem de alto padrão e logística favorável.

Orlando, Seattle e Portland já foram visitadas

Uma equipe do Departamento de Seleções da CBF já esteve em cidades como Orlando, Seattle e Portland, nos Estados Unidos, onde avaliou CTs que estão tanto dentro quanto fora da lista oficial da Fifa, que atualmente conta com 62 opções espalhadas por 47 cidades. Outras visitas técnicas estão previstas nos próximos meses.

Em uma decisão estratégica, a ideia é que a CBF defina tudo antes do sorteio. O raciocínio é parecido com o de 2018, quando a entidade optou por Sochi, na Rússia, mesmo antes de saber os locais dos jogos. O mesmo já havia sido feito em 2014, quando a Granja Comary, em Teresópolis, foi mantida como sede mesmo com o Brasil sendo país-sede.

Distância e logística pesam na escolha

Com jogos a cada quatro dias e deslocamentos longos entre as sedes, a logística será ponto-chave no Mundial de 2026, principalmente por conta do tamanho continental dos Estados Unidos, que receberá a maioria dos jogos. Evitar deslocamentos longos e reduzir o desgaste de viagens serão trunfos para quem quiser chegar longe.

A Fifa permite que as seleções escolham suas bases fora da lista oficial, como aconteceu em 2014, quando a Alemanha montou sua própria estrutura em Santa Cruz Cabrália, na Bahia. Isso se repetirá em 2026. A lista da entidade serve como sugestão e vitrine, mas a decisão final é de cada federação.

Um dos locais que agradaram foi o Westmont College, em Santa Barbara, onde o Botafogo treinou no Mundial de Clubes. A estrutura do campus, aliada ao isolamento e tranquilidade da região, pode pesar a favor.