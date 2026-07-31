Sem renovar, Vini Jr. recebe ultimato do Real e pode sair de graça

A negociação pela renovação de contrato de Vinicius Júnior entrou em um momento decisivo. De acordo com o jornal espanhol "Marca", o Real Madrid comunicou ao atacante brasileiro que a proposta apresentada é definitiva e não será alterada. Agora, o clube aguarda uma resposta do camisa 7 nos próximos dias.

Caso Vinicius não aceite os termos oferecidos, a diretoria merengue já trabalha com a possibilidade de negociá-lo ainda nesta janela de transferências. A preocupação do clube é evitar que o brasileiro entre nos últimos meses de contrato sem um acordo definido.





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O vínculo atual de Vinicius com o Real Madrid é válido até junho de 2027. Isso significa que, caso a renovação não seja concluída, o atacante poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir de 1º de janeiro e deixar o clube sem custos ao término do vínculo.





Real Madrid quer definição antes do início da temporada

Diante desse cenário, o Real Madrid não pretende iniciar a temporada 2026/27 sem resolver a situação contratual de um de seus principais jogadores. Ainda segundo o "Marca", a diretoria considera a oferta apresentada como a última e não pretende elevar os valores nem modificar as condições propostas.





As partes devem retomar as conversas nos próximos dias. A expectativa do clube é que Vinicius aceite a renovação e permaneça no projeto esportivo liderado por José Mourinho. Caso isso não aconteça, a possibilidade de uma venda antes do fechamento da janela de transferências ganhará força.





Brasileiro deseja permanecer na Espanha

Apesar da pressão exercida pelo clube, a intenção de Vinicius Júnior é seguir no Real Madrid. Segundo o jornal espanhol "As", o atacante deseja renovar o contrato, mas busca garantias sobre seu papel no novo projeto esportivo e uma valorização salarial compatível com a importância que possui dentro do elenco.





Enquanto o impasse permanece, clubes da Premier League acompanham a situação. Arsenal e Liverpool aparecem entre os interessados e monitoram o desenrolar das negociações.