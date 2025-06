Sorteio da Libertadores: confira os confrontos das oitavas de final

Taça da Libertadores - Foto: AFP | Luis Robayo

Os times da Libertadores já têm seu futuro definido e podem começar a se preparar para os confrontos das próximas fases do torneio. Dentre eles, seis brasileiros, todos com adversários das oitavas de final anunciados no sorteio feito em Luque, no Paraguai, nesta segunda-feira, 2.

As oitavas serão disputadas entre os dias 12 e 22 de agosto, e contarão até mesmo com confronto entre brasileiros. Com os líderes dos grupos no Pote 1 - incluindo os brasileiros Palmeiras, São Paulo e Internacional - e os segundos colocados no Pote 2 - Botafogo, Flamengo e Fortaleza -, o sorteio mesclou ambos os potes para montar os duelos.

Nas oitavas, São Paulo enfrentará o Atlético Nacional, da Colômbia, vindo do grupo que tinha o Bahia. Já o Fortaleza encara o Vélez Sarsfield, clube argentino. O Palmeiras encontra o Universitario do Peru, e o Botafogo pega o LDU, do Equador.

Flamengo e Internacional, ambos do Brasil, disputarão um confronto de oitavas brasileiro, um contra o outro. Dentre os Brasileiros, serão mandantes do jogo de ida Fortaleza, Flamengo e Botafogo.

Após as quartas e semifinais, chega a finalíssima, disputada em Lima, no Peru, em 29 de novembro.

Chaveamento de oitavas da Libertadores 2025 | Foto: Reprodução I CONMEBOL

Oitavas de final da Libertadores