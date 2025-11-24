Menu
ESPORTES
CRISE

Sport tem energia cortada na Ilha do Retiro; saiba o motivo

Ilha do Retiro teve ficou sem energiar nesta segunda-feira, 24

Redação

Por Redação

24/11/2025 - 12:57 h
Sede do Sport tem energia suspensa
Sede do Sport tem energia suspensa -

A sede da Ilha do Retiro amanheceu sem energia nesta segunda-feira, 24, após o corte realizado pela Neoenergia por falta de pagamento. De acordo com informações divulgadas pelo ge, o Sport que foi derrotado pelo Vitória neste domingo, 23acumula uma dívida de R$ 266.987,18, referente a três faturas de energia elétrica ainda não quitadas.

Os documentos obtidos pelo portal revelam que uma das contas, no valor de R$ 89.119,35, venceu em 17 de novembro deste ano. As outras duas correspondem a R$ 126.912,72, com vencimento em 16 de outubro de 2024, e R$ 50.955,11, atrasada desde 16 de março de 2023.

Em nota enviada ao ge, o clube confirmou o atraso e afirmou ter tomado providências para normalizar a situação. A Neoenergia, procurada pela reportagem, ainda não se posicionou oficialmente sobre o caso.

Segundo o Sport, a empresa já iniciou o processo para restabelecer o fornecimento de energia na sede. "O Sport Club do Recife informa que já firmou acordo com a Neoenergia para o restabelecimento do serviço, e a concessionária iniciou de imediato o processo de religação", declarou o clube.

