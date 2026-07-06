Summer McIntosh bate recorde de 17 anos nos 200m borboleta em Montreal

A estrela canadense Summer McIntosh fez história no último domingo, 5, ao derrubar o recorde mundial feminino mais antigo da natação: o dos 200 metros borboleta. A nadadora cravou o tempo impressionante de 2min01s65 durante o campeonato nacional disputado em Montreal, no Canadá.



A marca anterior, de 2min01s81, pertencia à chinesa Liu Zige e já durava quase 17 anos (estabelecida em outubro de 2009). O recorde de Liu havia sido conquistado na polêmica era dos trajes "tecnológicos" de poliuretano, que foram proibidos pela Federação Internacional de Natação logo no ano seguinte devido ao ganho artificial de flutuação e velocidade.

Aos 19 anos, McIntosh já era a dona de quatro dos cinco melhores tempos da história antes da prova de domingo, mas ainda perseguia o topo do ranking histórico da modalidade.

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O fenômeno das piscinas e o "fator Phelps"

O sucesso precoce da jovem não é por acaso. Summer McIntosh treina no Texas, nos Estados Unidos, sob a tutela de Bob Bowman, lendário treinador que moldou a carreira do maior medalhista olímpico da história, Michael Phelps.



A consistência da atleta impressiona o cenário mundial. Com o novo feito, McIntosh consolida uma galeria pesada de conquistas:

Olimpíadas de Paris-2024: Três medalhas de ouro, incluindo o título nos 200 metros borboleta.

Três medalhas de ouro, incluindo o título nos 200 metros borboleta. Campeonatos Mundiais: Oito títulos mundiais desde 2022 (três deles nos 200m borboleta, conquistando o primeiro com apenas 15 anos de idade).

A soberania de Summer McIntosh na natação

A nadadora canadense agora amplia sua dinastia nas piscinas globais. Além de ser a nova rainha absoluta dos 200 metros borboleta, ela também detém os recordes mundiais em outras três categorias nobres: