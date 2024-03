Suspeitos de ataque ao ônibus do Fortaleza são presos em Pernambuco | A TARDE

A Polícia Civil de Pernambuco anunciou, na manhã desta sexta-feira, 15, a primeira ação para prender os responsáveis pelo atentado contra o ônibus do Fortaleza. A operação “Hooligans” foi comunicada pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) e visa cumprir sete mandados de prisão e sete de busca e apreensão domiciliar.

Os mandados são cumpridos em Recife e em duas cidades da região metropolitana: Recife, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe. Oficialmente, a polícia confirmou três prisões efetuadas. Um deles, inclusive, veste uma camisa da Torcida Jovem do Sport, organizada suspeita do ataque.

Na execução dos mandados estão sendo empregados 60 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. Eles foram expedidos pela Segunda Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Jaboatão dos Guararapes.

“A investigação foi iniciada em fevereiro de 2024, com o objetivo de identificar e desarticular Associação Criminosa voltada à prática dos crimes de tentativa de homicídio, provocação de tumulto e dano”, informou a nota.

A operação é realizada pelo Comando de Operações e Recursos Especiais (CORE), sob a presidência dos delegados Raul Junges e Paulo Moraes, ambos da Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva.

Condenado em primeira instância pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a oito de portões fechados em razão do incidente, o Sport celebrou as prisões e afirmou que usará o fato em sua defesa.

O ataque, que aconteceu a sete quilômetros da Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, onde as equipes jogaram, deixou seis jogadores do Fortaleza feridos. Os criminosos atiraram pedras e bombas contra o veículo.