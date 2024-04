Time Brasil aumenta número de classificados e já soma 184 atletas | A TARDE

Faltando três meses para o início dos Jogos Olímpicos de Paris, o Time Brasil já soma 184 atletas classificados, divididos entre mais de 30 esportes. Ao todo, nove baianos já estão com a vaga garantida, com possibilidade de acréscimos. Ana Marcela, da maratona aquática, Beatriz Ferreira, Tati Chagas, Bárbara Santos, Keno Marley, Abner Teixeira, Wanderley Pereira, do boxe, Isaquias Queiroz, da canoagem, e Rafaelle, da Seleção feminina de futebol, são as grandes possibilidades de medalhas.

Nesta terça-feira, 9, a delegação brasileira somou mais uma vaga, desta vez com Laura Amaro, do levantamento de peso. A carioca de 23 anos somou 253kg na Copa do Mundo da Tailândia e entrou no Top10 do ranking na categoria até 81kg feminino.

"Estou muito feliz. Agora temos as Olimpíadas de Paris na mão. Classificamos diretamente no top-10. Eu estou muito feliz porque eu sabia que eu tinha esse resultado para dar e consegui botar na plataforma", disse a brasileira após a classificação.

Dentro das possibilidades, Paola Reis, do BMX, e Guilherme Caribé, da natação, devem ser os próximos atletas da Bahia a garantirem vaga nas Olimpíadas. Nos Jogos Pan-Americanos de 2023, ambos garantiram medalhas: enquanto a baiana ficou com a prata, o nadador de 21 anos somou três medalhas de ouro.

Porém, com mais classificatórias pela frente, o número de brasileiros em Paris pode ser ainda maior. Em Tóquio, nos Jogos de 2021, o Time Brasil levou 301 atletas, garantindo 21 medalhas, sendo sete de ouro. Já no Rio, em 2016, foram 465 participantes, somando 19 medalhas, sete delas de ouro.