Tite anuncia retorno ao futebol após pausa para cuidar da saúde mental
Treinador estava fora do mercado desde abril, quando anunciou a pausa na carreira
O ex-treinador da seleção brasileira, Corinthians e Flamengo, Tite, anunciou, neste sábado, 22, a reativação de sua carreira profissional após sete meses de pausa. O treinador de 64 anos alegou que precisava cuidar da saúde mental, e, por isso, preferiu se afastar dos gramados.
O anúncio foi feito por meio de uma nota divulgada por sua assessoria, no documento, o treinador diz: “Cuidei de mim, fiquei com a minha família e estou pronto para retornar às atividades como técnico.” Além disso, ele agradece às pessoas que torceram pela sua recuperação e respeitaram seu tempo.
Último trabalho
A última vez que Tite esteve em campo, ele comandou a equipe do Flamengo e terminou seus trabalhos com 56 jogos, com 34 vitórias, 10 empates e 12 derrotas, conquistando somente o Campeonato Carioca. Ele foi demitido no dia 30 de setembro.
Vale ressaltar que após sua saída do clube carioca, Tite ainda recebeu propostas para treinar o Corinthians, porém o mesmo negou alegando que daria uma pausa em sua carreira para cuidar da saúde mental.
Confira a nota na íntegra
“Voltei!
Cuidei de mim, fiquei com a minha família e estou pronto para retornar às atividades como técnico.
Muito obrigado aos que torceram pela minha recuperação, respeitaram meu tempo e me mandaram mensagens, orações e bons pensamentos.
Adenor Leonardo Bachi (Tite).”
