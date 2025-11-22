Menu
ESPORTES
ESPORTES

Tite anuncia retorno ao futebol após pausa para cuidar da saúde mental

Treinador estava fora do mercado desde abril, quando anunciou a pausa na carreira

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

22/11/2025 - 11:18 h
Tite anunciou que vai voltar a treinar
O ex-treinador da seleção brasileira, Corinthians e Flamengo, Tite, anunciou, neste sábado, 22, a reativação de sua carreira profissional após sete meses de pausa. O treinador de 64 anos alegou que precisava cuidar da saúde mental, e, por isso, preferiu se afastar dos gramados.

O anúncio foi feito por meio de uma nota divulgada por sua assessoria, no documento, o treinador diz: “Cuidei de mim, fiquei com a minha família e estou pronto para retornar às atividades como técnico.” Além disso, ele agradece às pessoas que torceram pela sua recuperação e respeitaram seu tempo.

Último trabalho

A última vez que Tite esteve em campo, ele comandou a equipe do Flamengo e terminou seus trabalhos com 56 jogos, com 34 vitórias, 10 empates e 12 derrotas, conquistando somente o Campeonato Carioca. Ele foi demitido no dia 30 de setembro.

Vale ressaltar que após sua saída do clube carioca, Tite ainda recebeu propostas para treinar o Corinthians, porém o mesmo negou alegando que daria uma pausa em sua carreira para cuidar da saúde mental.

Confira a nota na íntegra

“Voltei!

Cuidei de mim, fiquei com a minha família e estou pronto para retornar às atividades como técnico.

Muito obrigado aos que torceram pela minha recuperação, respeitaram meu tempo e me mandaram mensagens, orações e bons pensamentos.

Adenor Leonardo Bachi (Tite).”

